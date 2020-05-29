休園3個月！東京迪士尼「現況曝光」全嚇歪：陰屍路場景

受到新冠肺炎疫情影響，日本政府為避免群聚感染發生，東京迪士尼樂園自 2 月底開始宣布休園，至今已經 3 個月時間，仍無法恢復正常營運。近日，有日本網友在推特分享關閉 3 個月的迪士尼樂園現況，卻讓眾人驚呼宛如「陰屍路」場景，貼文曝光立刻引發高度討論。
一名日本網友 23 日到日本千葉縣浦安市附近出差，路途中順道繞去查看東京海洋迪士尼樂園的現況，由於園區已經關閉長達 3 個月，不禁感嘆「真的已經出現廢墟的感覺」。
該網友隨手拍下兩張照片，畫面中可見，現場空無一人，門口被鐵欄杆圍住，地上更是長滿雜草，疑似已經一段時間沒有人員來整理現場，當時天氣又正逢陰天，和以往人潮爆滿又充滿歡樂氣氛的迪士尼樂園有著天壤之別。此外，也有網友拍下民眾前往迪士尼必經的 JR 舞濱站，月台同樣空蕩蕩，連月台電子看板也被關閉。
貼文曝光立刻引發網友熱議，紛紛回應「真的變得很像荒廢的遊樂園」、「米奇身上可能佈滿灰塵了」、「晚上看起來像是變成鬼屋了」、「還我夢幻的迪士尼樂園」、「看起來有點恐怖」、「以前那些維護迪士尼環境的工作人員真的辛苦了」。（編輯：賴詠璿）
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