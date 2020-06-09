SARS後大躍進！新冠肺炎狂掃全球　台灣成「防疫資優生」

去（ 2019 ）年底，中國大陸武漢爆發「新型冠狀病毒（ COVID-19 ，又稱新冠肺炎 ）」，疫情迅速擴散全球，目前全球確診數已多達 6 百多萬例，死亡人數近 40 萬例，許多人不免將此次疫情和 2003 年間爆發的「嚴重急性呼吸道症候群（ SARS ）」聯想在一塊，縱使新冠肺炎疫情相比 SARS 死亡率低，兩次疫情爆發皆使得人心惶惶。
新冠肺炎為 2019 年 12 月，在中國大陸湖北省武漢市爆發的嚴重特殊傳染性疾病，不明原因病毒性肺炎病例，個案臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸部 X 光片呈雙肺浸潤性病灶。豈料，短短幾個月的時間，新冠肺炎疫情就在全球無盡蔓延，更被聯合國稱之為「二戰後最大的危機」。
根據衛福部資料顯示，新型冠狀病毒已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態，該病毒不同於以往發現的人類冠狀病毒，冠狀病毒（ CoV ）為一群有外套膜之 RNA 病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起，因此得名。
SARS 則為嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒所引發的流行病疫情，於 2002 年 11 月至 2003 年 9 月間散布於 29 個國家，由於 SARS 病毒在當時為新病毒，大眾皆無抗體，其傳播力、毒力、致病力均比一般的呼吸道病毒強，病患可能會發生肺纖維化，甚至引發呼吸衰竭而導致死亡。 據世界衛生組織統計資料指出，2002 年 11 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日期間，全球共發現 8096 例 SARS 可能病例，其中 774 例死亡，主要集中於中國大陸、香港、台灣、加拿大及新加坡等國家。
當年 SARS 肆虐台灣，甚至爆發台北市和平醫院封院事件，令許多人印象深刻，因為疫情在院內擴散，和平醫院封院近兩周時間，造成員工 57 人確診、 7 人死亡；院內民眾更高達 97 人確診、 24 人死亡，更被外界喻為 921 大地震後，台灣的另一大場「世紀災難」。不過，經過 SARS 的前車之鑑，台灣的醫藥衛生體系、公衛防疫體系有顯著的躍進，今年新冠肺炎蔓延全台，台灣防疫團隊和民眾的共同努力之下，讓疫情有效且迅速被控制下來，防疫優異表現更受到世界各國矚目。（編輯：賴詠璿）
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