飼主注意！夏季悶熱獨留犬、貓車內　動保處首度開罰兩千

台北市動物保護處今（17）日表示，炎熱夏季來臨，飼主外出時切勿將犬、貓獨留在汽車內，否則將依《台北市犬貓飼養基本照護規則》開罰，呼籲飼主別為一時方便，疏忽毛孩的健康照護而觸法。夏季溫度逐漸飆高，台北市動保處為犬、貓生理需求考量，於今年2月依台北市動物保護自治條例第12條第2項規定訂定發布「台北市犬貓飼養基本照護規則」，訂有飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度要求，及汽車或機車載運需有防護措施等相關規範，提供飼主在照護動物基本規劃與觀念，並明訂「不得將犬、貓單獨留置於汽車內」，以避免汗線不發達的毛孩，因飼主疏忽而造成中暑等生命危險。北市動保處說明，5月初接獲民眾通報，在信義區地下停車場有飼主將犬隻獨留於汽車內，動保處人員至現場發現汽車車窗留有空隙可讓空氣流通，但仍擔心犬隻安危，在場守候至飼主出現。北市動保處表示，此行為已違反「臺北市犬貓飼養基本照護規則」第6條規定：「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」因此，動保處於本月依「臺北市犬貓飼養基本照護規則」開出首張罰單，處以飼主新台幣2,000元罰鍰。動保處呼籲，飼主務必了解相關法規規定，並確實遵守，民眾如發現違反動物保護或動物救援案件，也務必於第一時間通報1999市民專線，或動物保護專線（02-87913064~5），以利動保處介入處理，強化飼主責任，並讓犬、貓生命獲得更多保障。