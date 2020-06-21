搶先全球拍日環食？男曬「金環畫面」全場笑翻：太會拍

今（ 21 ）日下午全台將迎來天文奇景日環食，台灣共有 10 個縣市涵蓋在環食帶的範圍，不少民眾特地在今天前往這幾個地區，期待能一睹這絕美景色。對此，就有網友在臉書開心分享 1 張照片並發文寫下「日環食搶先拍」，不少人定睛一看才發現這個「金戒指」好像不太對，引起眾人討論。

該名網友在臉書「爆廢公社」貼出 1 張照片，並在貼文寫下這是「日環食搶先拍」，但專家預估今天要到下午四點才會發生日環食現象，不少網友就好奇的仔細觀察，沒想到卻意外發現儘管照片內背景像是太陽光被遮蔽後的黑色天空，但圖片中間的金環卻不像太陽，而只是一個常見的黃色橡皮筋。

▲不少網友一看才發現這個「上帝的金戒指」好像不太對。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

不少人就在該篇留言底下表示原 Po 實在太幽默，紛紛熱情回應「原來是日環食啊，我還以為是橡皮筋呢」、「我以為這是開運手環實拍照」、「太會拍了吧」、「這是超前部署的相機吧」、「我真的會被你打敗」、「嚇死我了，還以為錯過了」、「我讓我媽看，她還沒發現」。

事實上，日環食發生時，只有關鍵的40秒拍攝時間，氣象專家彭啟明就指出下午 4 點 13 分開始，月亮將最接近太陽中心，迎來所謂「上帝金戒指」的完美同心圓。而今次《NOWnews今日新聞》創下全台唯一包機空拍絕美日環食，將於 14 點 30 分由氣象達人彭啟明博士主持特別節目，於直播中帶領大家一窺日環食的神秘面紗。（編輯：楊智傑）