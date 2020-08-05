國人平均壽命80.9歲創新高！全台最長壽縣市出爐

▲根據內政部「108年簡易生命表」，98年至108年歷年國人平均壽命趨勢圖 。（圖／內政部提供）

▲根據內政部「108年簡易生命表」，全台各縣市平均壽命之比較。（圖／內政部提供）

內政部統計處今（5）日發表統計通報，並照例編列「簡易生命表」，108年國人平均壽命達80.9歲，再創新高，其中男性77.7歲、女性84.2歲也各創歷年新高。若進一步分析，各縣市中，以台北市平均壽命83.9歲最高、台東縣76.33歲最低。內政部統計處依據戶政司提供的各年齡別死亡人數、年中人口數及月別出生人數，以及衛生福利部提供的0至6個月的月齡別死亡人數等數據，就全國各直轄市、縣市資料，按年編算「簡易生命表」，供政府相關單位針對人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。根據統計，108年國人平均壽命為80.9歲，較107年增加0.17歲，創歷年新高。內政部表示，從長期趨勢觀察，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，國人平均壽命長期呈現上升趨勢。若以性別區分，108年我國男性平均壽命為77.69歲，女性為84.23歲，男、女性平均壽命相差6.54歲，與107年比較，男性增加0.14歲、女性增加0.18歲。進一步分析各縣市國人平均壽命，以台北市83.86歲最高，台東縣76.33歲最低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關。同時，內政部也參考聯合國2019世界死亡率資料及各國最新統計資料，與我國人口平均壽命進行比較，結果顯示我國男性較全球男性多7.5歲，女性則多9.2歲，可以看出我國平均壽命高於全球平均水準；至於男性平均壽命以瑞士、日本、澳大利亞、新加坡、瑞典、義大利較高，女性則以日本、西班牙、南韓、新加坡、瑞士、法國、義大利較高。內政部表示，國民平均餘命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標，我國國人平均壽命已從98年79.0歲逐年上升，108年達80.9歲，創歷年新高；與聯合國公布全球平均壽命相比，我國不分男女也皆高於全球平均水準。