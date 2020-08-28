農遊券帶動近28億商機　9月17日前把握衝一波

根據農委會數據，農遊券在7月9日至18日期間，共吸引超過512萬國人登記，並於7月15日起搭配三倍券啟用，截至8月24日使用已超過5成、達280萬張以上，場域分布在農漁會或所附屬的農民直銷站購買農特產品等逾7成，在休閒農場、田媽媽、農村酒莊、茶莊、觀光魚市、森林育樂與農村社區等場域約近3成；遊客消費抵用購買農特產或伴手禮占87%，其餘依序為餐飲服務、門票及體驗活動，整體估算農遊券帶動超過28.77億元的消費效益。
農委會指出，透過這波農遊券的推動及異地消費機制，確實拉抬了農業旅遊、農特產品的消費動力與聲量，有效帶動大家出門消費國產農產品，及鼓勵全家攜券出遊，整體消費趨勢有移動性現象，五都（除台南市外）人口移動至其他縣市的消費趨勢明顯，而以農業為主之新竹縣、屏東縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣等縣市則達到吸引外縣市民眾前來消費的政策目的。
農委會說明，結合農遊券消費使用力道帶動振興三倍券到農林漁牧相關場域使用，透過輔導農漁會、休閒農場、田媽媽等業者搭配各項特色優惠商品組合，包含有59家農會響應推出超過136組福袋優惠限量組合，以及各式旅遊行程及漁業嘉年華產品展售等，並於實體據點、網路商店或與旅行社合作銷售。
此外，農遊券及三倍券的好康三重送活動持續進行中，第一重國人到農業場域購買限定優惠商品，每滿1500元，農委會再加贈農遊券1張，使用期限自發送日起算60日；第二重使用農遊券消費抵用，週週都有加碼抽獎活動，第三重於部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百優惠，由業者提供等值體驗活動或農特產品等好康。
農委會補充，林務局自7月15日推出的12處國家森林遊樂區擇一免費入園一次優惠，已有超過41萬人受惠，8月1日起推出天天出發且同時贈送在地農特產品的森林深呼吸遊程，截至8月21日出團遊客數已超過1500人，消費金額達328萬元。
農委會提醒，農遊券使用效期至9月17日，請國人務必於期限前至全國超過2700家農遊券合作業者場域使用，並希望國人一起使用農遊券加三倍券，增加農村旅遊商機及農產品銷售效益，更多三倍券+農遊券優惠商品及農遊券領用資訊，民眾可上農業易遊網的農遊券專區搜尋。