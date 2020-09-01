漏財危機！十二生肖最佳守財撇步　快把財洞封起來

相信大家都有拜拜向神明求財、招財的經驗，甚至有些人還會利用求錢母、補財庫、借發財金等方法增加自己的財運，但其實「招財」和「守財」是一樣重要的，若是有漏財的狀況發生，就算招到再多財，也於事無補，財來財去根本留不住。菲菲老師為大家整理了十二生肖要如何預防漏財，大家趕緊筆記起來！鼠、牛、馬屬鼠、牛、馬三生肖的朋友要特別注意牽涉到利益的合約，或是創業、投資的部分。屬鼠的朋友在用錢時過於謹慎、錙銖必較，反而會因此踢鐵板，太糾結於一個點上，眼界也因此變得狹窄，無法看到其它潛在性的利益空間，建議要把眼界放寬，並且保持謙遜態度；屬牛的朋友應盡量避免變動性大的投資，因為屬牛的人個性上比較腳踏實地，相對的彈性就比較小，若投資項目變動性大的話，可能無法隨機應變，和投資夥伴的理念也容易有想法、原則上的牴觸；屬馬的朋友很有事業心，但要避免莽撞投資，在用錢、投資的部分請小心謹慎，不可一切都「憑感覺」，錢要花在刀口上，否則就會形成表面風光，實際帳面數字卻不太好看的狀況。虎、羊、龍屬虎、羊、龍三生肖的朋友要特別注意人際關係面，極有可能會遇到酒肉朋友或是豬隊友，導致自己破財。屬虎的朋友通常交友廣闊，個性相當熱心助人，要小心不要因為心軟而過度借貸，要懂得拒絕別人的請求；屬羊的朋友要小心被身邊的酒肉朋友設局陷害或是欺騙，不要因為有情感上的壓力就幫人作保或是當人頭戶，很有可能因此累積許多金錢債；屬龍的朋友很會經營人脈，且相當好客、慷慨，若朋友一起聚餐，你可能就是搶著買單的那位，也因此在交際上花費會比較兇。兔、雞、豬屬兔、雞、豬三生肖的朋友要改善自己的消費習慣。屬兔的朋友購物時，常常會買到華而不實的商品，或是買了才發現並不實用，建議拋開品牌迷思，且購物前要多多考慮實用性；屬雞的朋友要避免盲目地衝動性消費，尤其是跟親朋好友聊天、討論到某個商品，可能就會心動購買，抑或是聽到別人說什麼商品很紅，就會衝動消費；屬豬的朋友容易壓抑自己的情緒，就算有壓力也不會表現出來，反而會用消費來宣洩壓力，記住要適可而止。蛇、猴、狗屬蛇、猴、狗三生肖的朋友要怎麼增進自己的財運呢？屬蛇的朋友在用錢觀念上相當聰明，如果想要增進財運就先精進自己的專業能力，且不要胡亂投資，穩健地規劃理財，金錢運自然會越來越好；屬猴的朋友常常會在自己身上的行頭花大錢，相當用心經營自己的形象，像是購買服裝、配件，或是整理頭髮等，注重形象當然是好事，但只要事先規劃和控制，金錢運就會好很多；屬狗的朋友很容易忽略小錢，且懶於作帳，導致常常錢花到哪裡都不知道，所以就算是小錢也要留意，請善加紀錄和規劃。（編輯：連宜方）*本文內容由【命運好好玩】授權提供，不得隨意改寫、轉載*