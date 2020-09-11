快訊／假冒MIT口罩牟利！豪品負責人發聲明道歉了

繼國家隊成員「加利口罩」被踢爆混充陸製口罩到國家隊實名制市場後，經濟部查獲彰化的「豪品工廠」，將進口的陸製口罩進廠包裝，偽裝成MIT口罩販售，牟取暴利。對此，豪品國際實業股份有限公司的呂姓負責人與其梁姓妻子今（11）日傍晚在公司官網，一同以負責人身分簽名發表道歉聲明，表示「願以最大誠意解決問題，並深刻反省，再次致上十二萬分的歉意」。
彰化地方檢察署查獲「豪品國際實業股份有限公司」於109年6月2日起，從大陸地區進口上千萬片非醫療用口罩，並換裝混充成「台灣製」MIT醫用口罩於市面販售，包括3D口罩（成人、幼童）與活性碳平面口罩，兩款口罩並無印上MIT 、Made In Taiwan等鋼印，但仍印有其自有品牌的鋼印。經調查發現這些口罩雖未流入實名制，但分布於中部與南部藥局銷售，而豪品遭到彰化地檢署查獲後，負責人訊後以新台幣200萬元交保。
而今日傍晚豪品公司官網突然貼出「道歉聲明」，內容表示「茲就台灣彰化地方檢察署發布有關查獲本公司以非醫療用3D立體口罩及平面活性碳口罩冒充醫療用口罩對外販售事件，所引發危害防疫及消費者權益侵害等疑義，在此本公司向社會大眾及長期支持本公司產品的消費者致上最大的歉意！」
聲明亦指出，「為示負責，本公司會儘速完成回收及消費者辦理退貨等事宜，本公司再次向社會大眾及消費者表示道歉，願以最大誠意解決問題，並深刻反省，再次致上十二萬分的歉意」，最後更有呂姓負責人與其梁姓妻子的簽名和公司蓋章。
假冒風波爆發後，豪品國際實業股份有限公司也發布公告，表示自109年6月2日起，凡購買貨號為H559活性碳醫用口罩、H5705兒童3D醫用口罩及H5738成人3D醫用口罩等3款口罩的消費者，即日起請攜帶購買證明及口罩至原購買處辦理退貨。（編輯：陳雅雲）
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