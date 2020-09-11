快訊／假冒MIT口罩牟利！豪品負責人發聲明道歉了

繼國家隊成員「加利口罩」被踢爆混充陸製口罩到國家隊實名制市場後，經濟部查獲彰化的「豪品工廠」，將進口的陸製口罩進廠包裝，偽裝成MIT口罩販售，牟取暴利。對此，豪品國際實業股份有限公司的呂姓負責人與其梁姓妻子今（11）日傍晚在公司官網，一同以負責人身分簽名發表道歉聲明，表示「願以最大誠意解決問題，並深刻反省，再次致上十二萬分的歉意」。





包括3D口罩（成人、幼童）與活性碳平面口罩，兩款口罩並無印上MIT 、Made In Taiwan等鋼印，但仍印有其自有品牌的鋼印。經調查發現這些口罩雖未流入實名制，但分布於中部與南部藥局銷售，而豪品

訊後以新台幣200萬元交保。

▲豪品公司涉嫌販售假MIT口罩遭法辦後，工廠大門緊閉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.10）

▲豪品公司道歉聲明文。（圖／翻攝豪品公司官網）