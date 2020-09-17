▲ 全新 Audi A4 206 萬起正式發售，RS 4 Avant 499 萬同步登場

台灣奧迪今日宣布 Audi RS 4 Avant 與 Audi A4/A4 Avant 正式上市，建議售價分別為 499 萬元與 206 萬元起，車迷朋友可於 9 月 19 日起至全台 Audi 授權展示中心賞車。
RS 4 Avant
全新一代 Audi RS 4 Avant 車頭單體水箱護罩融入 3D 立體六角蜂巢造型，延伸至車側 quattro blister 特徵線與銳利肌理線條，結合 LED 燈光科技，外型更銳利、更運動化。
Audi RS 4 Avant 車內心臟搭載全新 2.9 升 TFSI V6 缸內直噴雙渦輪增壓引擎，可提供最大馬力 450 hp與最大扭力 600 Nm，極速為 250km/h，同時 0-100 公里/小時加速 4.1 秒即可完成；搭配八速 tiptronic 手自排變速箱、quattro 智慧型恆時四輪傳動系統
Audi RS 4 Avant 搭載新世代 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 Plus，結合 RS 車型專屬設計，提供駕駛重要資訊，連同扭力輸出、加速測量與加速度 G 值皆能一目了然。另透過 40:20:40 可調式靈活後座空間與後行李廂最大可擴增至 1,495 升，同時車內更配備全方位的安全駕駛輔助系統，結合 RS 專屬 Fine Nappa 真皮跑車座椅、RS 專屬碳纖維飾板與 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統；另 Audi RS 4 Avant 更提供多項個性化選配如陶瓷煞車套件、黑色外觀風格套件等。
Audi A4/A4 Avant
全新 Audi A4 | A4 Avant 擁有全新設計的極線 LED 識別燈、LED 極光頭燈組，以及內含動態指示方向燈功能的 LED 尾燈組。全新 Audi A4 | A4 Avant 的動力單元同步與時俱進，全車系標配先進的 12V 輕型複合動力系統，結合 2.0 升缸內直噴汽油渦輪增壓引擎高效率及高馬力輸出等雙重優勢，充分發揮最大的性能與節能效益，搭配 Start-Stop 引擎自動啟動 / 熄火系統。此外這套 12V 輕型複合動力系統還可提供達 5 kW 能量的動力回收，並利用車輛動能進行發電，進而運用所產生的電力驅動車內的電系輔助功能。
全新 Audi A4 | A4 Avant 不僅全車系皆標配先進安全科技，當中的公路行車輔助套件除了涵蓋 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統及左轉預警輔助系統之外，都會行車輔助套件更將車道變換輔助系統（盲點警示）、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統和預警式安全防護系統均列為標配項目之中。
全新 Audi RS 4 Avant、A4 車系現正販售中，建議預售價分別為 499 萬與 206 萬元起，亦可透過官網客製化功能，打造專屬於您的 Audi A4｜A4 Avant；更多相關產品資訊還請鎖定Audi Taiwan 官網。
【Audi RS 4 Avant建議售價】
|Audi RS 4 Avant
|NT$ 499萬元
|Audi A4 40 TFSI
|NT$ 206萬元
|Audi A4 40 TFSI advanced
|NT$ 214萬元
|Audi A4 40 TFSI S line
|NT$ 220萬元
|Audi A4 45 TFSI quattro S line
|NT$ 262萬元
|Audi A4 Avant 40 TFSI
|NT$ 216 萬元
|Audi A4 Avant 40 TFSI advanced
|NT$ 224萬元
|Audi A4 Avant 40 TFSI S line
|NT$ 230 萬元
|Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line
|NT$ 272 萬元