減碳目標倒退嚕　產業呼籲「 2024電動機車破百萬台」

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（17）日舉辦記者會，集結上中下游產業鏈超過七十家企業共同連署，要求政府繼續推動「2030年電動機車新售35%」永續減碳目標，支持電動機車產業發展，同時訂下「2024年電動機車破百萬台」的短期目標。除了產業界以外，立委洪孟楷也到場力挺智慧移動產業鏈，推動運具電動化以及支持環境永續發展已是社會共識。





▲根據交通部公路總局的資料顯示，自2015年開始，電動機車的銷售比重，每年都接近倍數成長，但今年的銷售比重和去年相比卻幾近腰斬。（圖／資料照片）

全球環保意識日漸抬頭，推動低碳節能的電動機車儼然已成趨勢，政府政策的調整，讓不少網友認為政府的減碳政策已經走上回頭路，因為油車發展已久，與電動車不同，「油車要相同輔助，這樣對電動車的發展就沒意義了」、「減少碳排放是為了這個地球不可逆的趨勢」、「哪有人在走倒退路的」、「覺得電車補助超多不公平，可以一起做電車啊」、「新能源載具補助是全世界都在做的事」。





SMAT理事長王健全表示，世界各國均積極發展運具電動化並提供補助，但2020年開始，台灣對電動運具的支持力道減緩，導致電動機車銷售數量衰退，這對去年響應政府政策，積極投入電動機車生產的廠商不盡公平。SMAT秘書長郭錦程進一步解釋，《臺灣永續發展目標》的核心目標之一是「具備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，根據國內現況，目前在第一階段達成減碳目標的就是運輸部門。因此，政府應該要再接再勵，並設定短期目標「2024電動機車破百萬台」，讓減碳政策績效長紅，同時推動台灣電動機車產業成長。



