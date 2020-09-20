收到警報簡訊別驚慌！「國家防災日」明上午9點21分登場

每年9月21日訂為我國「國家防災日」，內政部將與交通部中央氣象局聯合進行防災演練，將所有有線電視系統同步切換至公視，並播放災防訊息的功能測試，內政部今（20）日提醒民眾，若明天上午9點21分，收到國家級警報的簡訊、電視、廣播不用驚慌，全民一同演練，提升防災保衛意識。
為提升各界對地震等災害應變能力，政府每年持續推動「國家防災日」防災演練，今年度將由中央氣象局於9月21日上午透過「災防告警訊息服務(PWS)」發布演練告警，發布範圍內民眾的手機將接獲告警訊息。
內政部表示，預定在明日上午9點21 分進行全國抗震演練，呼籲全民一起「趴下、掩護、穩住」，警報演練將從9點21 分開始，由交通部中央氣象局發送「國家級警報」訊息至民眾手機；10點到10點10分運用防空警報系統發布海嘯警報試放，如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難；10點59分至11點01分，所有有線電視系統，同步切換至公視，並進行播放災防訊息的功能測試。
內政部指出，這次演練將透過簡訊、電視、廣播讓國人瞭解，當重大災害發生時，政府的應變處理機制及訊息通報功能。同時也提醒民眾，收到警報簡訊莫緊張，全民共同演練，一起提升防災保衛意識。
此外，內政部也提及，若真有地震、海嘯等災害發生，真實告警訊息將不會有「109 年國家防災日演習」字樣，因此民眾即當採取避難措施，並記住抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。