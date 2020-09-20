收到警報簡訊別驚慌！「國家防災日」明上午9點21分登場

每年9月21日訂為我國「國家防災日」，內政部將與交通部中央氣象局聯合進行防災演練，將所有有線電視系統同步切換至公視，並播放災防訊息的功能測試，內政部今（20）日提醒民眾，若明天上午9點21分，收到國家級警報的簡訊、電視、廣播不用驚慌，全民一同演練，提升防災保衛意識。





▲每年9月21日是「國家災防日」，氣象局將進行災防演練，發送測試簡訊。（圖／擷取自報地震中央氣象局臉書）