心意就是送到心坎裡！網：送禮用黑貓宅急便超方便

台灣人重禮數，又到了中秋送禮季節，細心挑選了各式禮品要送阿公阿嬤、送長輩、送客戶、送尊敬的老師…可是大家住在台灣東南西北各地，平日工作上班又這麼忙，沒辦法全台跑透透親自送，一堆大大小小禮盒該怎麼辦？有網友上網詢問，如果選宅配送禮，哪家最方便快速又安全？結果網友留言都大推：找黑貓就對了！





別以為宅配快遞都一樣，評價最高、最受網友青睞的，就屬黑貓宅急便。網友們直言「真的是黑貓最優質」、「最好就黑貓」、「禮品我只用黑貓寄」。不少網友都認為，黑貓宅急便無論是運送過程、服務態度都相當細心。除了可以利用7-ELEVEN、ok便利商店24H寄件，也可至黑貓官網查詢鄰近營業所寄取件，相當便利。也有網友提到低溫新鮮宅配服務超棒，買生鮮也能送，「出去玩不小心買了太多在地農漁產品，只要交給黑貓，就可以直接送給親戚長輩，真是太方便了！」



▲別以為宅配快遞都一樣，評價最高、最受網友青睞的，就屬黑貓宅急便。(圖/資料照片)

尤其最近黑貓宅急便推出宅轉店服務，也讓許多網友大讚不已，萬一收件人臨時無法收件，送貨員就會連絡收件人，詢問是否需要宅轉店服務，可由附近指定的7-ELEVEN代收取貨，真是貼心。





還有任職公司主管秘書的網友，分享過來人經驗提醒大家，送禮就要送到心坎裡，寄送宅急便，記得要避開中秋前一週的尖峰時間，提前寄件，不僅送件速度及品質更快更穩定，「最重要的是心意比別人早到，人未到禮先到，會讓對方更記得你！」也有網友附和「千萬不要太晚送，不然等到中秋節前夕，你的禮物就顯得不特別了！」另外網友還提醒，有些食品像是月餅或水果不耐碰撞，一定要事前妥善包裝好禮盒再寄送，才能讓禮物送到收件人手上，依然完好如初，心意不打折。



