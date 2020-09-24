專治別人最怕的病　全台最多醫療奉獻獎在屏東基督教醫院

許多疾病因為大眾的不瞭解以及其傳染性，一般大眾避之唯恐不及。早期的痲瘋病、小兒麻痺症、愛滋病，也正因如此而常被隱匿、病患無法得到該有的醫療資源，台灣各處有著許多醫療人員不斷的在改善此狀況。而醫療奉獻獎便是為了肯定並獎勵獻身醫療界、不辭勞苦的醫事人員、護理人員及衛生行政人員，表揚其濟世救人的崇高精神與胸懷所創立的獎項。但你知道嗎，全台最多醫療奉獻獎的醫院，竟然是位於台灣最南端的屏東基督教醫院！





專治別人最怕的傳染病 13座醫療奉獻獎在屏基





屏基秉持著「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，持續投入許多大家因不了解而害怕的疾病。屏基從開院以來，從個人到團體獎項迄今已獲高達13座醫療奉獻獎。以個人獎項為例，護理長島阿鳳因對於結核病及痲瘋病無私的付出，而獲得了醫療奉獻獎。早期台灣結核病盛行且治癒率不佳，病人們也常會怕自己無法活下去，因此肺結核病房成為院內最無生機的地方。護理長除了例行的護理看顧工作之外，還帶領病患唱歌，讓原本死寂的病房充滿生機。而痲瘋病患普遍有厭世傾向，家屬也因羞於讓人知道，隱藏病情，使得防治工作相當棘手。為了取得病患的信任，護理長為他們刮去潰爛的組織及裁剪皮膚時，都不戴口罩和手套，以實際的行動告訴病患和家屬痲瘋病並不可怕，終於贏得病患的信任。



▲投入原鄉醫療一甲子，屏基原鄉工作團隊獲團體醫療奉獻獎。（圖／資料照片）

投入原鄉醫療一甲子 原鄉工作團隊獲團體醫療奉獻獎





屏基除有許多投身奉獻的個別醫療人員，在團體上也持續發揮影響力，因而獲得2座團體醫療奉獻獎。屏基投入原鄉醫療達62年，並於2019年屏東基督教醫院原鄉工作團隊榮獲團體醫療奉獻獎。屏基院長余廣亮表示，團隊成員95%為原住民族，因此也更了解族人需求，並發展出相對應的醫療服務。





民國46年屏基開始成立山地巡迴醫療服務隊，前往霧台、好茶、牡丹等山地部落義診，在原鄉針對肺結核和小兒麻痺病童做治療。2000年起屏基正式承辦健保局「健保整合式醫療服務合作計畫」(IDS)，把專科醫師送到霧台、三地門及瑪家山區，與當地衛生所合作，提供急性醫療照護、專科醫療照護、巡迴醫療服務、及轉診後送等醫療服務。莊玉美護理師表示，IDS導入後原鄉長輩不僅能就近就醫，慢性病普遍都能得到更好的控制。尤其轉診到屏基的病患所做的檢查、檢驗報告都會回報給衛生所，病患回到山上後，衛生所便能銜接後續的治療與追蹤。





將醫療導入非洲、泰緬、馬拉威 屏基不分國界的愛 獲5座醫療奉獻獎



