美中「產業軍備競賽」早已開始？專家曝關鍵環節：錢狂投

美中兩強在國際間角力持續進行，美國更祭出相關禁令，想阻絕中國半導體等高科技產業發展。對此，學者吳嘉隆也以過往美蘇冷戰的經歷，來解析這場美中「產業軍備競賽」。

▲吳嘉隆分析現今美中兩強的國際間角力。（圖／翻攝吳嘉隆臉書）