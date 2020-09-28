美中「產業軍備競賽」早已開始？專家曝關鍵環節：錢狂投

美中兩強在國際間角力持續進行，美國更祭出相關禁令，想阻絕中國半導體等高科技產業發展。對此，學者吳嘉隆也以過往美蘇冷戰的經歷，來解析這場美中「產業軍備競賽」。
吳嘉隆先提及美蘇冷戰歷史，「兩者打的是軍備競賽，這個我們都明白，然後再配上沙烏地阿拉伯的增產策略，把油價降到10美元，前者讓蘇聯消耗，後者讓蘇聯沒有進帳。雙管齊下，蘇聯最後因為財政能力無法支撐下去而解體」。
吳嘉隆隨後補充，現在很多人不明白的，是美國用軍事工業以外的行業，來進行「新時代的軍備競賽」，他稱之為「產業軍備競賽」，其中最大的也最相似的就是「半導體產業」。
吳嘉隆解釋，半導體產業是非常燒錢的行業，美國其實早就掌握好這個行業的靈魂，也就是「關鍵環節」，包括生產半導體的設備，也包括設計半導體所用的軟體框架，所以美國先讓中共去發展半導體產業，錢一直投進去，然後時候一到，對中翻臉，且不只對華為的晶片需求要禁運，連對中芯半導體也要制裁。於是，之前投入半導體行業的錢等於打了水漂，都浪費了。
吳嘉隆也認為，「這個產業軍備競賽的模式，估計美國會應用到其他行業，就是先引誘你投入大量資金，然後在關鍵環節卡你的脖子。如果你用民族主義來決定產業政策，認為大國崛起就是要擁有自己的半導體事業，要自力更生，於是決定要投入更多資金，那麼在美國眼裡，簡直就是找死，那美國會說，歡迎」。（編輯：潘毅）