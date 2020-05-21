離岸風電生力軍　台灣港務港勤新造平台駁船進入測試

台灣港務港勤公司新造140M非自航式平台駁船，於今(21)日上午，在高鼎遊艇公司新高廠，進行船舶各項系統測試作業階段，預計於6月1日完工，即可投入離岸風電風場建置工程。台灣港務港勤公司近年來配合政府離岸風電建置政策，並發展海事工程相關業務，積極與各離岸風電業者及相關運輸業者洽談合作，以該公司現有船隊優勢(拖船、人員運維船等)，以及新造140M非自航式平台駁船，以提供完善的海上運輸服務，並希望與國內離岸風電開發商合作，藉以帶動台灣離岸風電海事工程產業在地化之發展， 並建立市場供應鏈及永續經營之能量，以提升台灣離岸風電工程船機設備。台灣港務港勤公司表示，該公司以穩健，配合國產化政策，如期、如質完成發展離岸風電海上運輸服務目標，並逐步厚植國內本土能量，以達到國產化之目標。台灣港務港勤公司指出，新造140M非自航式平台駁船，適航水域為國際航線，且備有自動壓載系統及配備4部1500M3/HR之壓載泵(由該船壓載艙空載壓水至滿載約需7小時)，即便是目前潮位差較大之台中港(最高潮位5.79最低潮位-0.33M)仍可靈活應對各種潮差情況，就貨物預計到港時間之潮差進行計算，並提前進行壓載動作，達到全時配合業主運輸之需求。