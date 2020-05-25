房事談不攏　彰化市西勢里日照中心難產

彰化市公所擬在彰化市西勢里及台中市永春里兩筆市有土地興建日照中心，並依前瞻計畫爭取興建經費，市代會熱烈討論後，彰化市西勢里的日照中心墊付款案，因涉及部份地主爭取的比例過高，在代表們有疑慮下，彰市公所今（25）日代表會期最後一天決定先撤回提案。市長林世賢說，代表會僅通過台中市永春里的日照中心墊付款案，彰化市西勢里日照中心爭取到4300萬元經費將依法繳回中央，然而日照中心的設置是有所必要的，市公所不排除會在現有的公有地在找尋適當的用地來興建彰化市西勢里日照中心。彰化市市民代表會今（25）日會期最後一天審查彰化市西勢里及台中市永春里兩筆市有土地興建日照中心墊付款案，代表們熱烈討論後，僅通過台中市永春里的日照中心墊付款案，由於彰化市西勢里因部份地主爭取的比例過高，希望能做里民活動中心或梨芳園的展館等，因涉及適法性等許多問題，在無法取得解套前，彰市公所自行先撤回這一項提案。彰化市公所有兩筆黃金地段的閒置土地，一筆位在彰化市西勢里，佔地約300多坪，另一筆則位在台中市永春里約3000坪的精華土地；由於台中市這筆土地緊鄰台中市清潔隊，且又是機關用地，萬一再不開發而被台中市申請撥用，則得不償失。因此市公所向中央爭取前瞻計畫整建長照衛福據點計畫經費，彰市西勢里獲得4300萬元，台中市永春里獲5000萬元經費。有代表認為在台中設日照中心，因遠在中市，彰化市民恐無法受惠，未來如果採BOT經營，市庫年收入也才80萬元，不符效益，一度建議擱置。後來基於擔心遭台中市申請無償撥用，且彰市僅需負擔600萬元，在多次討論後，市代會以21票決議通過墊付案；至於彰化市西勢里這筆300坪土地，地主要求仍未有合理共識，彰化市公所因此主動撤回提案，墊付案未過，中央是否願意保留補助款？讓市公所頗為頭痛。