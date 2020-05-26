影／萬泰科技捐贈抑菌空氣濾網　校園防疫升級

炎炎夏日，全球新冠肺炎疫情仍未解除，校園學生不耐熱，恐怕戴不住口罩，萬泰科技公司今（26）日捐贈700卷空調抑菌空氣濾網，「要幫冷氣戴口罩」，讓學子健康多一層守護。

▲大葉大學學生示範安裝抑菌濾網。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

近期國內新型冠狀肺炎疫情雖已趨緩，但隨著各國管制鬆綁等不確定性，個人防線更顯重要，萬泰科技特別捐贈一分鐘就能把細菌殺光光的「萬泰ACT銀銅鈦抑菌濾網」700卷給大葉大學，將安裝在全校冷氣設備上，讓校園防疫升級，守護師生健康。

大葉大學校長梁卓中指出，夏季面臨開空調還是開窗防疫的難題，感謝萬泰科技捐贈「萬泰ACT銀銅鈦抑菌濾網」給大葉大學，協助師生在防疫安全的環境下安心進行學習與研究。校園裡的每一台冷氣都會黏上這層抗菌濾網，就像幫冷氣戴上口罩，空氣循環的同時也能有效抑制細菌，減少群聚感染的風險。

▲萬泰集團董事長張銘烈為校長梁卓中戴上黃金哈達。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

此次新冠肺炎，中部機械產業在經濟部工業局的號召下，共同成立口罩國家隊，守護國人健康的成績有目共睹，大葉大學累積多年產學合作的經驗，與電纜卓越廠商萬泰科技合作，驗證萬泰ACT抗菌抗病毒材料抑菌效果，希望在抗菌材料開發、驗證與產品開發上，為防疫盡一分心力。

捐贈典禮上，萬泰集團董事長張銘烈為梁卓中校長、吳建一主任戴上黃金哈達，藉由西藏獻哈達的禮節代表最高敬意。張銘烈說，「萬泰ACT銀銅鈦抑菌濾網」通過SGS驗證滅菌率皆大於99.9%以上，短時間就能達到滅菌效果，這項發明也委託大葉大學「美粧品暨醫美研發基地」的吳建一主任進行機能驗證，證實抗菌抗病毒材料一分鐘就能快速滅菌。

▲校園裡的每一台冷氣都會黏上這層抗菌濾網。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

育成中心主任、食品暨應用生物科技學系副教授吳建一說，此次帶領碩士生胡峻儒、江育昌、汪家有、大四生廖峻達與萬泰集團的產學合作，提供廠商全方位的技術研發與品質驗證服務，檢驗新材料是否具備滅菌能力，以及滅菌所需時間，證實確實具有相關效果，下一步也將跟萬泰集團合作研發其他產品，希望能透過創新材料、創新產品，守護大家的健康。