醫專畢業生學習驗收　創作精緻美學作品

▲陳靜儀（左）、呂若僑（中）、蔡舒晴（右）的牡丹藝術擺脫俗豔，清新高雅。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.05.29）

▲教育處處長林立生細細欣賞作品，大讚年輕學子的創作巧思。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.05.29）

嘉義天主教崇仁醫護管理專科學校美容保健科畢業生，發揮五年在校所學，創作生活美學作品，包括以輕黏土打造清麗牡丹、神祕華麗的面具，還有紙上眼影彩繪美作等，即日起至5月31日於嘉義巿政府大廳展出，教育處處長林立生5月29日在學生導覽下欣賞作品，驚豔於學生們累積的學習成果，給予莫大的肯定與鼓勵。崇仁醫專除培育無數護理人才外，校內美容保健科亦培養學生美學健康的專業技能，對外融入在地社區互動、辦展、走秀、擔綱禮賓大使等表現亮眼；而今年畢業生中有9位學生在科上老師指導下，融和所學，呈現學習成果，並於巿府展出。張語彤、黃品蓁、簡姍羽同學以輕黏土結合素描、色彩、整體造型等，將老舊面具改造為6面神祕華麗的面具，可戴可裝飾，參展學生簡姍羽表示，以前在校作品就純粹給老師打分數，現在能展出與大眾分享，感到喜悅，展後作品會留在學校，做為學弟妹觀摩學習所用。陳靜儀、呂若僑、蔡舒晴同學則創作8幅牡丹作品，蔡舒晴說，以往牡丹藝術多為畫布、服裝設計、水墨畫或素描，此次以不常見的浮雕展現，細心捏塑堆疊花型，採自然配色，一朵朵牡丹跳脫俗豔，清麗不失貴氣。蔡同學強調，五年來學習的色彩學、紙上設計、素描、異材質、整體造型、彩妝等課程都融會貫通派上用場，校外展覽也讓自己學習如何佈展，成就感十足。吳淯筠、王靜淑、何艾芸同學將學過的基礎和專業紙上設計課程，結合色彩學，創作12幅眼影彩繪作品，王靜淑表示，創作時需細心，因為上色容易沾染弄髒或折傷紙張都要砍掉重來，一般在學校以再生紙練習，為了展出選了重磅紙，細緻度、亮度及飽和度都大大提升。林立生在參展學生導覽下欣賞作品，大讚年輕學子的創作巧思，也肯定他們藉由實際創作，展現所學，未來不只能在職場運用，也能將技能落實到日常，實現生活美學；此展到5月底為止，林處長歡迎民眾前往巿府觀展，給予孩子最實質的鼓勵。