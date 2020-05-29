印尼生烹調齋戒美食　環科大落實體驗式學習

▲學生一個月來謹守回教傳統穿者制服，特別安排於齋戒月的飲食文化課程。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

▲提供飲食界的兩大黑金-烏魚子及松露，給學生嘗試不同國家的頂級食材。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.29）

環球科技大學行銷管理系為實踐「做中學、學中做」的體驗式教育，於新南向產業專班課程中，特別指導印尼籍學生如何烹煮義大利麵，深化學生對於義大利飲食文化的了解；印尼學生在回教齋戒月開齋後，能夠享受自己烹調的美食感到特別高興，並感謝老師的貼心安排。環球科大行銷管理系印尼專班的29位學生大多信奉回教，齋戒月期間，學生恪守傳統，從日出到日落期間停止進食、飲水，齋戒月結束後，穆斯林會互相恭賀，並且分享食物。授課助理教授林靜欣老師融入印尼文化，感念學生一個月來謹守回教傳統，特別於齋戒月結束後的飲食文化課程中的「義大利飲食文化」單元裡，設計讓學生烹煮義大利麵，親自體驗義大利文化。林靜欣老師為了讓學生嘗試不同國家的不同食材，也不惜重資，提供飲食界的兩大黑金-烏魚子及松露，給學生嘗試不同國家的頂級食材，讓學生深深感覺到行銷管理系老師的貼心與溫暖。環球科大行銷管理系主任吳建明強調，行銷系教授在教學上著重於理論與實務的結合、以「做中學、學中做」深化學習成效，不但時常邀請企業專業人士到校演講，將實務經驗帶到課堂，跟學生分享最新產業發展，也常在課程中加入親自動手做的元素，讓學生透過體驗方式，強化知識的記憶，讓學生充分理解知識並樂在學習。