更年期不分男女　中醫調理助改善

▲中醫的保健飲品能舒緩更年期症狀，有助改善體質，並且提供日常飲食配方供民眾來參考（圖／衛生福利部基隆醫院提供）

更年期事實上並非女性專利，而是男女必經的階段，只是女性症狀較男性相對明顯。女性大約在停經前後開始出現更年期症狀，這段期間因為卵巢的機能衰退、女性荷爾蒙分泌逐漸減少而導致各種生、心理變化；男性則是因為睪固酮的濃度降低而產生更年期症狀。西醫的更年期治療雖可用荷爾蒙藥物來減輕症狀，但也同時提高罹患乳癌、子宮內膜癌或攝護腺癌的風險，通常療程約2至3個月更年期症狀減輕後，就不建議再繼續服用。有民眾尋求輔助中藥調理，經由專業中醫師診斷後，針對個人的體質和症狀給予適合的方藥，再另外搭配針灸、食療、推拿按摩或運動等方法，都可看見更年期生活品質的改善，但切記勿迷信偏方或服用來歷不明的中成藥。更年期如調理合宜，症狀大多可以緩解或消失；除中、西醫合併調理外，民眾也應儘量保持心情愉快、飲食有度、養成運動習慣和生活規律以求身心健康。衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，中醫的保健飲品能舒緩更年期症狀，有助改善體質，並且提供日常飲食配方供民眾來參考，不過張主任也提醒民眾要注意，因為每個人的體質不同，若同時有服用其他藥物或症狀較嚴重，建議應諮詢專業中醫師後再飲用較為妥當。更年舒緩飲品，醫生建議有以下幾種：◎百合銀耳蓮子甜湯材料：百合10克、銀耳10克、蓮子30克、紅棗30克、枸杞10克、冰糖適量作法：百合、銀耳、蓮子、紅棗、枸杞加水泡發，將銀耳、蓮子放入鍋中煮30分鐘後，加入百合、紅棗、枸杞和冰糖，再以中小火煮至銀耳濃稠即可功效：補血益氣、清心安神、健脾養腎、美容養顏◎黑豆山藥排骨湯材料：排骨500克、黑豆50克、山藥50克、鹽少許作法：黑豆洗淨後浸泡4小時；將排骨、山藥、黑豆放入鍋中以大火煮沸後，小火繼續燉煮2至3個小時，加鹽調味即可功效：補血安神，明目健脾◎酸棗仁飲材料：炒酸棗仁15克、茯神15克、枸杞15克、生甘草2片、紅棗5個作法：將上述材料洗淨後一同放入鍋中，加1000C.C.的水以大火煮沸，再轉小火煮至水量約剩700至800 C.C.後，熄火悶10分鐘，去渣取汁後即可當茶飲用功效：養心安神、滋補肝腎、健脾補血