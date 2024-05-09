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最夯LINE「貼圖拼貼」還不能用？官方回應：最晚5/10百分百推送

▲LINE貼圖新功能「貼圖拼貼」來了，目前陸續推送，最晚明天所有用戶都能用。（圖／翻攝官網）
▲LINE貼圖新功能「貼圖拼貼」來了，目前陸續推送，最晚明天所有用戶都能用。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

近期在社群廣為討論的LINE貼圖拼貼，可以將多組貼圖拼貼再一起，大大增加貼圖可玩性，該功能早在日前LINE 14.6.0版本更新上就有看到，官方日前回應表示會陸續推送，因此真的只有「天選之人」才能搶先試玩，截至目前為止，記者手上的兩個LINE帳號都還無法使用，但不用等太久，LINE官方公告指出最晚明（10）日會100％推送給用戶。

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🟡LINE貼圖「貼圖拼貼樂」是什麼？

LINE貼圖推出全新「貼圖拼貼樂」功能，用戶可挑選最多6張、甚至是不同角色IP的貼圖來組合，放大縮小、調整角度、排列位置後發送。

🟡何時開放使用？

LINE升級到14.6.0就可以使用，官方表示，目前為批次推送給LINE用戶，預計5月10日會完成100%推送，意味最晚明天就能開玩新貼圖。

▲LINE官方證實，組合貼圖的功能還在批次發送當中，目前不是所有用戶都能使用該功能。（圖/Threads）
▲LINE貼圖拼貼可以一次組合6張不同貼圖，未來聊天室內戰貼圖勢必會更加精彩。（圖/Threads）
🟡拼貼步驟

1. 長按：長按後，聊天室會展開編輯區，將貼圖拖拉到編輯區。

2. 編輯：在編輯區的貼圖可以任你放大縮小、改變角度、挪動位置。

3. 拼貼：加入更多貼圖，最多可混搭6張不同的貼圖。

4. 傳送：將完成的拼貼貼圖傳給朋友。

▲LINE「貼圖拼貼」使用的4步驟。（圖／翻攝官網）
▲LINE「貼圖拼貼」使用的4步驟。（圖／翻攝官網）
🟡可使用的聊天室和裝置有限制

拼貼完成的貼圖可於一對一聊天室、群組聊天室使用，目前僅可於手機上觀看與操作，電腦版將在之後支援。LINE官方帳號、LINE社群等，後續將會評估是否可開放使用。

 🟡有限制可使用的貼圖

適用貼圖類型包括無特效與聲音的動態貼圖、靜態貼圖、大貼圖。目前可使用超過800組「官方貼圖」來進行組合，其中包含兩組系統內建的BROWN & FRIENDS熊大兔兔貼圖可用於新功能，另像是好想兔、貓貓蟲咖波、PP mini小小企鵝等不同角色IP也能自由拼貼在一起。5月13日將開放為數龐大，預計超過百萬組的「原創貼圖」加入，系統預設參加拼貼樂功能，創作者則可於後台自行變更設定。


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