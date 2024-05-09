最夯LINE「貼圖拼貼」還不能用？官方回應：最晚5/10百分百推送

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LINE貼圖推出全新「貼圖拼貼樂」功能，用戶可挑選最多6張、甚至是不同角色IP的貼圖來組合，放大縮小、調整角度、排列位置後發送。
🟡何時開放使用？
LINE升級到14.6.0就可以使用，官方表示，目前為批次推送給LINE用戶，預計5月10日會完成100%推送，意味最晚明天就能開玩新貼圖。
🟡拼貼步驟
1. 長按：長按後，聊天室會展開編輯區，將貼圖拖拉到編輯區。
2. 編輯：在編輯區的貼圖可以任你放大縮小、改變角度、挪動位置。
3. 拼貼：加入更多貼圖，最多可混搭6張不同的貼圖。
4. 傳送：將完成的拼貼貼圖傳給朋友。
🟡可使用的聊天室和裝置有限制
拼貼完成的貼圖可於一對一聊天室、群組聊天室使用，目前僅可於手機上觀看與操作，電腦版將在之後支援。LINE官方帳號、LINE社群等，後續將會評估是否可開放使用。
🟡有限制可使用的貼圖
適用貼圖類型包括無特效與聲音的動態貼圖、靜態貼圖、大貼圖。目前可使用超過800組「官方貼圖」來進行組合，其中包含兩組系統內建的BROWN & FRIENDS熊大兔兔貼圖可用於新功能，另像是好想兔、貓貓蟲咖波、PP mini小小企鵝等不同角色IP也能自由拼貼在一起。5月13日將開放為數龐大，預計超過百萬組的「原創貼圖」加入，系統預設參加拼貼樂功能，創作者則可於後台自行變更設定。