新北公托老師對童「騰空勒脖2秒」　侯友宜怒：嚴厲譴責

新北市議員張錦豪、張維倩昨（3）日在議會質詢時，指出樹林區一間優等評鑑「文林公共托育中心」疑似老師施暴幼童，幼兒遭師用力夾雙臉，甚至被用雙手騰空勒脖2秒；社會局回應，3名涉嫌施暴的老師已被開除，並開罰6至12萬，新北市長侯友宜則說，嚴厲譴責、嚴格處罰。
張錦豪指出，家長最初發現有問題時，到公托中心調閱監視器畫面，卻發現監視器畫面被刪除，求助警方還原後，才發現5⽉26⽇11點13分左右，有⼩朋友被老師雙⼿疑似⽤⼒夾雙臉，及出現⽤⼿推背部等動作；當天稍晚又有另一名⼩朋友被老師雙⼿夾住脖⼦後，⼜往上拉起2秒才放下來。
張維倩說，文林托育中心評鑑優等，卻發生虐童行為，且涉案老師高達三人，因此質疑該中心有更多不法情節，要求社會局釐清所有疑慮；而承攬該托嬰中心的業者為「土城幼兒教保協會」，在新北市總共承攬5間、桃園2間，懷疑不當的老師在7間托嬰中心輪調。
社會局表示，3名涉嫌施暴的老師已被開除，並依兒少權法分別裁處6萬、9萬、12萬元罰鍰，並不得擔任兒少福利機構之負責人或工作人員3年、4年、5年；新北社會局副局長許秀能說，文林公托中心未善盡管理督導責任，甚至未依法立即通報，也依據兒少權法第83條裁處24萬元罰鍰。
侯友宜今（4）日受訪時強調，會嚴格地譴責不應該發生的事，新北市的公共托育一直都是非常有品牌、優良的托育，一定要檢討過錯，而且嚴格處罰，用兒少法採取嚴格的標準來看待這件事情，不允許再發生。
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