翻轉學習障礙的創作家　梁紫祺發表全新琺瑯技術

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從小就富有藝術天份的創作家梁紫祺，小時差點被醫生判定有學習障礙，好在媽媽鍥而不捨地陪伴與引導下，逐步將才華發揚光大，近期更發表全新琺瑯技術；梁紫祺即日起在滬水一方藝文空間的5樓，展出「潛境－梁紫祺無胎體琺瑯創作個展」。新北市立淡水古蹟博物館表示，梁紫祺甫自國立臺灣藝術大學工藝設計所畢業，擅長銀件及琺瑯創作，曾獲國內外國際大獎並至各地辦展，擁有多項專利權；梁紫祺說，自己是受到瑞士及美國設計師Julie Progin與Jesse Mclin翻轉傳統陶土與釉藥主從的影響，進而思考琺瑯是否也能獨自展現？因此激發她投入「無胎體琺瑯技法」的研究，3年多來終於在畢業展中正式發表，現也準備申請專利中。梁紫祺說：「純粹呈現琺瑯本身獨立綻放的模樣，如同在自我探索過程，潛藏於內心沒有既定形式規則，恣意無拘的樣子。」本展共展出19組件作品，分為「首飾情域」、「裝飾境域」及「微觀心域」等主題，分別展出銀質首飾、無胎體琺瑯及攝影作品其中，《無胎琺瑯實驗計畫》以98個小件組合而成，表現色票的漸層感，仔細端倪可見相當細緻。梁紫祺表示，在使用同模具下，琺瑯因高溫流動的狀態不同而有變化，整體視覺效果強烈，很適合拍照打卡。《關於情緒的味道》系列作品則是結合琺瑯的銀製戒指，小巧可愛，令人愛不釋手。而「思絮」系列則是以黑灰白色做表現，表達人們褪去外衣後，內在還剩下什麼，發人深省。還有更多精彩作品都在「潛境－梁紫祺無胎體琺瑯創作個展」，歡迎把握機會前來欣賞。淡古館長柏麗梅指出，除了滬尾一方藝文空間現正展出「2020新北市藝術青年支持計畫－畢業祭：潛境－梁紫祺無胎體琺瑯創作個展」外，新北市國際藝術村駐村藝術團隊「美天喜樂」與藝術家許程忠分別在淡水街長多田榮吉故居及淡水日本警官宿舍展出成果，而「1884清法戰爭滬尾之役」的五大展館仍熱烈展出中。