影／校園環保小主播　永續環保愛地球

▲學員運用所學報導。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.13）

▲模擬實際採訪。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.13）

▲雲林縣小小環保主播營。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.13）

雲林縣環境保護局與地方有線電視台、雲林科技大學共同舉辦為期兩天的「雲林縣小小環保主播營」，除了學習環境教育知識外，透過有趣及豐富的課程讓學員體驗新聞製作過程，學習撰寫新聞稿、採訪並拍攝影片，培養獨立發想的能力，用學員們獨特的觀點來關心我們的土地，進而以實際行動落實於生活當中。雲林縣環境保護局秘書沈淑妧說，首日培訓課程由地方台的記者、主播們帶領學員從發音訓練、撰寫新聞稿到實際坐上主播台播報錄影。第二天課程安排至雲林縣環境教育設施場所之一的進行戶外學習，認識永續思維及綠能科技，並運用兩天所學，模擬實際採訪及製作成果影片，讓學員透過記錄與學習，知道如何報導及採訪，讓更多人知道環保永續的重要。沈淑妧表示，感謝佳聯有線電視善盡企業社會責任，也感謝潔綠永續環保未來屋持續投入環境教育之推動，讓本次活動創造產學雙贏的合作模式。因應疫情趨緩，預計於下半年陸續推出環境教育輕旅行，將透過隨團小小環保主播來介紹雲林環境教育場域，讓更多人對雲林有更深入。來自虎尾國中江喜真、北港國中許巧宜及雲林國中王苡淇說，「雲林縣小小環保主播營」活動，除學習如何當主播及撰寫新聞稿外，透過DIY的水根植物課程瞭解水資源的有效再利用，可以讓地球生物生生不息。