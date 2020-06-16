中市肉品市場背負汙染　莊競程：屠宰量分流

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台中市長盧秀燕今(16)日宣布，北區肉品市場與其遷建不受歡迎，不如現址拆建立委莊競程表示，他在競選立委期間提出的政見，就是主張原產地肉品處理，低溫運送市場政策，希望採屠宰量分流方式，立即停止台中市北區肉品市場屠宰業務。北區肉品市場不但設備老舊，再加上周圍人口密度逐漸成長，影響環境品質，當地民眾要求遷廠的呼聲不斷，但各地的民眾與民代都不願背負汙染地方的臭名，紛紛表達強烈反對，多年來究竟遷往何處，始終無定案，引起各界關注。當地北區、北屯區選出的立委莊競程表示，有40年歷史的台中市肉品市場，製造噪音與臭氣污染環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里，約2萬5千多位居民生活品質，甚至是豬隻運載車途經的太平與北屯區，居民多次陳情抗議，要求遷建，但歷經胡志強、林佳龍市長，遷建遙遙無期，引起居民不滿。莊競程指出，為徹底解決肉品市場場址無處遷建核心問題，他在競選期間提出「屠宰量分流」政策，將台中市肉品市場屠宰量分散至原產地及中市其它屠宰場，立即停止北區屠宰業務，讓屠宰市場在台中消失。莊競程舉例，如台中市肉品市場目前需處理900頭豬，則將此屠宰量分配至其他處家畜屠宰場；而家禽部份亦可比照辦理。此外，他主張推動「原產地肉品處理，低溫運送市場」政策，以求降低禽畜運達中市所造成的沿途污染及減少屠宰處理量，減少對周遭居家環境的生活影響。