影／彰基遭爆「信仰生變」？院方嚴正聲明純屬臆測

彰化基督教醫院近日遭不特定人士以「信仰生變」為主題，透過媒體針對營運及董事長「染紅」進行爆料式報導，今（16）日嚴正聲明與事實不符、純屬臆測，毫無事實根據；彰基發言人周志中表示，「院方保留法律追訴權，未來若持續影響本院聲譽，本院即依法訴追。」

▲彰基醫院發言人周志中嚴正聲明報導與事實不符、純屬憶測，毫無事實根據。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

彰基提出二項聲明，首先透過衛福部網站資料，證明104~108年營收逐年成長之事實，澄清對方指稱財務營運有問題。其次，現任董事長陳信良一生未曾踏上中國土地，自上任以來，也未做任何關於中國新決策，且未實質合作。

周志中指出，對於遭指控營收做假帳，相信衛福部網站資料是真實的，不會有做假帳情事，彰基的帳務完全委託安侯建業聯合會計師事務所財務簽證；另，董事長有「染紅」的狀況；據了解，陳董事長一生未曾踏上中國土地，一方面他對於西進的決策也都沒有參加，自從上任以來，一直秉持基督教醫院精神，對方是無神論，所以原則上理念不同，而且陳穆寬院長上任後，幾乎都終止了進一步合作關係，以前的發展是在馬政府的時代，那時的政策與氛圍是希望「西進」，院方也只是提供醫療諮詢與指導；現在是完全配合蔡總統的方向，完全是在「南進」到越南、泰國。

▲彰化基督教醫院遭爆「信仰生變」，院方嚴正聲明與事實不符。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

針對此次爆料，院方回應應是台灣基督長老教會總會選舉的操作，完全與事實不符，彰基發表嚴正聲明，且關係到影響醫院的營運，未來若持續影響院方聲譽，即依法追訴。