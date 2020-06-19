中市善水國中小畢業生　迷途知返學子成績亮眼

全國首創中介教育台中市立善水國中小安置型學校，今(19)日舉辦畢業典禮，善水國中小校長李昭嫻表示，今年國中教育會考繳出一張漂亮的成績單，全數國三生繼續將國中未竟學業修讀完成，繳出創校首次7名畢業生，全數應試及輔導繼續升讀高職亮麗成績，讓全校師生雀躍高呼，「給我們機會，我們可以做到」。校長李昭嫻指出，中輟學生大多來自失功能的家庭，因此，提供一個可以讓這群學子安身立命、穩定學習的地方，是當務之急，也是預防中輟之有效策略，善水國中小的創立，正是為了找回因家庭失依及生活和學習適應困難而中途輟學的學生，讓他們可以接受適性的教育，發展身心的潛能，培養的健全人格，提供這群孩子的不僅是校園的學習，更是家園的陪伴，用溫暖感動孩子的心，讓孩子願意找回初心，給自己改變及成功的機會。適逢國中教育會考成績揭曉，這群曾經被放棄的孩子，如何成為現在被呵護的一群？應試期間學校如何陪著7名應考生，度過每個早晚晨昏？如何讓孩子懂得感恩惜福？如何讓孩子知道，他們可以有不一樣的人生？李昭嫻以家長身分感動表示，創校初始，5名畢業學生能繼續在校就讀或能應試，就已經很了不起，25C就已達標，至少已取得國中畢業證書。而今日的7名學生，努力搶下雙位數11B，且志在繼續就讀高職，卻是始料未及的成績，這證明孩子是需要機會的，他們需要一個改變的機會，善水是個使人成功的學校，感謝教育部國教署及中市政府教育局明智創校及經費挹注，除了客製化及鬆綁的多元課程外、師長及社區資源支援，也是幕後英雄。市府教育局表示，善水國中小以「上善若水」為教育主軸，「接納、關懷、成長」為願景，隨時陪伴每位需要的孩子，除了讓孩子築夢之外，更力行實踐我們的教育理念，帶領孩子找到學習的方向；這是一所結合校園與家園的慈輝學校，也是孩子的第二個家，更是一所「提供機會使人成功的優質學校」。這次會考成績的揭曉，讓外界看到不一樣的善水，看到使人改變、使人成功的善水，看到使人感動、永不放棄的善水，更看到教育的無限可能。