影／朝興國小ABC深化國際教育與交流

隨著網路的普遍及國際化的時代來臨，學習形態也大幅改變，知識的傳播也跨越語言的限制，彰化縣社頭鄉朝興國小辦理多元英語及國際教育學生體驗活動，透過闖關活動學習英語及外國文化，深化國際教育與交流。

▲朝興國小為了讓孩子帶著豐沛基礎功、自發學習力以及續航力，面對未來，規劃英語文化週活動，落實國際教育。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

朝興國小校長蕭健治表示，108課綱以「成就每一個孩子適性揚才、終身學習」為願景，以學生為學習的主體，透過適性教育，激發學生對於學習的渴望與創新的勇氣，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

▲英語教育重視生活化，讓身為小校的學生都能有五星級的英語學習環境、開口說英文已非難事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

朝興國小為了讓孩子帶著豐沛基礎功、自發學習力以及續航力，面對未來，規劃英語文化週活動，落實國際教育

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朝興走出去，世界走進來，讓學生透過關卡設計、服裝選擇等從做中學，今年除了各國地標文化外，更融入時事議題，讓學生對社會有感，期許學生能廣泛自發學習，成為世界公民。

▲朝興走出去，世界走進來，讓學生透過關卡設計、服裝選擇等從做中學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

英語教師李玉琇老師表示，這次除了強調時事融入國際教育外，並讓大手牽小手、一起闖關走，透過結伴闖關，激發學生共學共好的勇氣。六年級導師張秀雯表示，英語文化週讓六年級的孩子透過小組討論，深化素養力，從英語老師宣布籌劃開始，每每下課時間，都聽見孩子間的對話，互相激起創意的火花，感謝英語老師的安排，讓六年級的學生在畢業前能貢獻六年所學。

蕭健治說，學校已多元英語為創新發展的主軸，結合語文、數學，期許學生在堅實的學習架構下，能有創新的學習，航向未來新里程碑，英語教育重視生活化，讓身為小校的學生都能有五星級的英語學習環境、開口說英文已非難事，誰說小校英語無競爭力呢？