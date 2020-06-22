影／2020美好彰化逍遙遊　629開放線上報名

暑假將到來，親子們最期盼的「彰化暑假逍遙遊系列活動」，從29日起受理網路報名，包含有藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、南北管音樂學習、自然探索與農漁體驗等20多個班別、劃分120個梯次陪孩子們快樂放暑假。

▲2020美好彰化逍遙遊暑假活動，包括文化局辦理有藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、南北管音樂學習。（圖／記者陳雅芳攝）

新冠疫情解封了，彰化縣長王惠美今(22)日在秀水鄉聯合創作陶坊宣布「2020美好彰化逍遙遊暑假活動」，將於7月18日至8月31日陸續登場，這次內容包羅萬象，有室內、室外，有文也有武，好玩又有趣，除了可以接觸大自然以外，還有歌仔戲、布袋戲及相關的表演藝術等共120梯次，活動相當吸睛。

▲彰化縣長王惠美等人在陶土版上刻劃「美好彰化」新願景。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.22）

王惠美表示，2020美好彰化逍遙遊暑假活動，包括文化局辦理有藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、南北管音樂學習、自然探索、農漁體驗及藝文研習班，還有環保局也有親子共學-探索彰化環遊趣等暑假活動。

秀水鄉長林英嘉說，感謝王縣長縣府團隊的用心，讓學童能夠參與正面的夏令營活動，其中的藝遊金興藝術營就是在秀水鄉舉辦，孩子們能到聯合創作陶坊體驗手拉胚、捏陶樂的DIY活動，秀水還有幸福一條街，富雨洋傘、岡聯牧場、泳霖牧場、水銡利廚衛生活村等景點，歡迎大家來遊玩觀光。

王惠美表示，長達兩個月的暑假將到來，為了讓家長們能夠放心、孩子們的學習不中斷，因此由文化局會同縣境內各藝文團體、休閒農漁園、各觀光工廠，分別推出田中窯創意陶藝營、創意捏麵、福寶生態暨海洋文化、凱比AI城市機器人體驗營、清水岩遊生態學古蹟採果趣等，共計有120個梯次，將可以陪孩子們快樂放暑假。

王惠美說，今年自6月29日上午10時起開放受理網路報名，費用200～600元不等，歡迎把握機會報名來參加，期待透過活潑有趣的各式暑假活動，讓小朋友有一個「健康‧快樂‧幸福」的暑假生活。