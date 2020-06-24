影／端午節秀和基金會匯集各界愛心　捐粽溫暖弱勢家庭

秀和基金會與彰化縣部份7-11統一超商合作，發起愛心粽公益勸募活動，今年共募到3,776盒，今（24）日上午在彰濱秀傳紀念醫院舉辦捐贈活動，彰化縣政府社會處、成功獅子會、統一超商等代表，家扶中心、慈愛教養院等多個社福團體和社區發展協會均到場參加，場面熱鬧。

▲秀和基金會與彰化縣部份7-11統一超商合作，發起愛心粽公益勸募活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

秀和基金會董事長陳梅鳳表示，基金會和統一超商部份彰化門市合作勸募愛心粽今年是第13年了，數量每年增加，從數百盒至今年達3,776盒，破以往紀錄，勸募到的粽子禮盒，透過鄉鎮公所發放給低收入戶、社福團體等，將社會大眾的愛心，傳遞給弱勢族群。

基金會執行長陳佳琪說，日前透過臉書社群等，發佈勸募愛心粽的訊息，獲得秀傳醫療體系的支持，總裁黃明和不僅親自捐了200組更幫忙勸募，邀請產官學界的好友一同發揮善舉，基金會特別感謝秀傳體系的員工在新冠肺炎疫情期間，醫院業務繁重時，仍不忘響應愛心活動。

今（24）日下午秀和基金會在彰濱秀傳醫院舉辦端午節愛心粽捐贈儀式，由秀和亭巷弄長照站長輩帶來活潑生動的日本舞表演揭開序幕，並由董事長陳梅鳳親自頒發感謝狀予龍巖股份有限公司、彰化縣成功獅子會、統一超商等單位。

陳佳琪說，特別的是今年首度有臺灣證券交易所股份有限公司響應，支持扶助社會經濟弱勢族群。這次受贈的團體有彰化縣鹿港鎮、北斗鎮和伸港鄉等10個鄉鎮公所、彰化家扶中心等8個社福團體、38個社區發展協會及老人會，協助傳遞愛心，現場氣氛熱鬧溫馨。

▲彰化家扶中心主任王震光表示，連續13年參與秀和的愛心粽活動，各界人士的贊助一年比一年熱烈，十分感謝大眾愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

彰化家扶中心主任王震光表示，連續13年參與秀和的愛心粽活動，各界人士的贊助一年比一年熱烈，十分感謝大眾愛心，也讓家扶中心的家庭感受到溫暖；7-11鹿秀門市店長楊水旺說，持續協辦愛心粽勸募公益把這佳節的氣氛分享至社會的每一個角落，讓社會充滿溫暖。