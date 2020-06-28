影／端午連假送暖「趣」　招待家扶兒採果、撿土雞蛋

▲芬園鄉古早雞休閒農場舉行「芬園在地農場體驗」活動，到荔枝園內摘荔枝，享受現採現剝品嚐的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

抓緊端午連假尾巴，一日農夫體驗「趣」！彰化縣芬園鄉德興社區發展協會今（28）日於古早雞休閒農場舉辦「芬園在地農場體驗」活動，農場主人黃美春導覽解說荔枝果樹的生長過程，並講解如何採摘荔枝，親採荔枝當場品嘗，到農場中的養雞區體驗撿土雞蛋，並現場水煮雞蛋，十分有趣。

▲芬園鄉德興社區發展協會舉辦「芬園在地農場體驗」活動，親採荔枝當場品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

芬園在地農場體驗設計親子互動遊戲及豐盛的農家菜色品嘗等活動，讓參加的家扶親子享受難得的親子互動時光，親子互動遊戲當中，家長跟孩子們合作完成遊戲，過程趣味橫生，參賽者無不卯足全力積極競賽。

單親的小豪媽媽一聽到這個活動消息，開心的向社工表示，好久沒有一家人一起外出戶外活動及吃飯了！平時想帶孩子們吃外面的餐廳一次就會花掉許多餐費，幸好有這樣的機會，才能讓全家能在端午連假有戶外活動又能享用豐盛的農家菜色。

▲芬園鄉德興社區發展協會舉辦「芬園在地農場體驗」活動，現場水煮雞蛋。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

小豪一家跟其他在親子互動遊戲當中，家長跟孩子們合作完成遊戲，過程趣味橫生，參賽者無不卯足全力積極競賽，獲得獎品的那一刻更是興高采烈。

一日農夫體驗活動多采多姿，剝荔枝、夾荔枝、烘荔枝乾、彩繪荔枝等活動，讓參加的民眾能深刻體會農園的樂趣，更藉由活動讓參加的一百多名彰化家扶中心親子同歡；在比賽當中，家長跟孩子們合作完成遊戲，過程趣味橫生，參賽者無不卯足全力積極競賽。