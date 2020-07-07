延續108課綱素養培育　新北圖書館暑期推「AI在陪讀」

▲今年新北市立圖書館「暑假陪讀夏令營」在全市33個圖書分館推出超過250場的陪讀活動。（圖/新北市圖書館提供）

新北市立圖書館「暑假陪讀」特別配合108新課綱資訊素養，推出「AI在陪讀」活動，從熱門的AI程式設計、太陽能車、繪本DIY等應有盡有，即日起開放報名，活動免費，以弱勢學童優先。今年新北市立圖書館「暑假陪讀夏令營」在全市33個圖書分館推出超過250場的陪讀活動，包括總館「Computer Science Unplugged」不插電的資訊科學課，透過有趣的程式桌遊，讓孩子從遊戲中學程式；板橋四維分館特別邀請資深工程師，為國小學童設計專屬分齡的「程式語言與機器人操作」。汐止分館將繪本故事結合紅外線科學光感應車，帶小朋友創作獨一無二的故事作品；三重分館結合防疫，推出「3D列印機器人」；還有蘆洲集賢分館的「空中纜車」動力機械、鶯歌分館的「萊特機器人」等，各分館多采多姿的活動，讓孩子可以利用暑假的時間開始接觸AI科技建立科學思維。新北市立圖書館說，為了提供小朋友暑假閱讀作業的參考，圖書館也特別為兒童及青少年準備了由全市51位閱讀推動教師聯合推薦的「新北嚴選」暑期兒童閱讀推薦書展，124種涵蓋語文、科普、藝術等各種主題的好書，將於7月15日至8月31日於全市41個分館展出，鼓勵小朋友利用暑假多涉獵課外讀物。另外，為延續弱勢學生的用餐照顧需求，80元的幸福餐券暑假期間仍持續提供弱勢學童(低收、中低收、高風險、身心障礙)的用餐照顧，學童持券即可到便利商店兌換餐食，讓弱勢孩子暑假也能吃到「免費營養午餐」。