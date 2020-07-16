離岸風電本土化　台灣離岸風場專案驗證聯盟成軍

近年政府積極推動能源轉型與再生能源發展，而離岸風電本土化也傳來佳績，15日於經濟部標準檢驗局舉行台灣離岸風場專案驗證聯盟簽署儀式，國際離岸風場專案驗證機構DNV-GL與金屬中心、船舶中心、驗船中心和大電力中心共同簽署，未來聯盟成員將攜手提供離岸風場開發商第三方專案驗證服務。





標準局副局長陳玲慧表示，聯盟成員針對人員培訓、領域分工、合作機制等多項議題進行1年多的討論，達成聯盟合作共識﹔未來在DNV GL豐富的國際經驗帶領下，將可深化本土法人的第三方專案驗證能力。





標準局於108年9月23日公布「離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點」，並預定於今年12月前導入第二階段，111年後併網之離岸風場管理規劃，包含製造及運輸安裝階段將要求須經第三方驗證。





DNV GL亞太區總經理Per Enggaard Haahr 說，聯盟開始運作後，DNV GL將持續導入國際離岸風場專案驗證標準與經驗，深化台灣在地化離岸風場專案驗證能力，以及提供風場開發商國際水準的驗證服務。





金屬中心副執行長魏嘉民指出，藉由DNV-GL的專案驗證經驗，搭配在地法人接案實戰，能夠共組「國際級的專案驗證國家隊」，以專業中立的第三方角度，輔導離岸風場開發商通過標檢局風場專案驗證審查，為台灣離岸風電專案驗證聯盟加速人才培育與經驗建立。



