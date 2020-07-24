美食巷仔內／食材考究、湯頭天然　頂級火鍋林口也吃得到

炎炎夏日當中，在冷氣房當中大啖火鍋的話是另一種享受；林口的文化一路跟中山路的交叉口有一家來自台北的名店「養心殿」，標榜頂級肉品與海鮮，主打不用大骨也不添加味精，而是由天然蔬果熬煮成的湯頭，成為不少饕客的最愛。





主打高檔食材，「養心殿」這家店來自台北市民大道，林口也開了一家三層樓的分店，店外觀走的是古代宮廷風格，內部裝潢精緻、具有中國風古典氣質的各種壁畫和大水池，特別的是還設置室內電梯，讓家中長者也可以輕鬆上樓，一旁還有店家專屬的免費停車場。



▲火鍋店的食材新鮮，豬肉也是不錯的選擇。(圖/記者康子仁攝) 養心殿御膳精緻鍋物採取套餐制，一般平價火鍋沒有的澳洲和牛、美國牛小排、黑牛牛小排和龍蝦等，在這都能體驗到，不管是美國牛小排、沙朗牛，還是頂級的澳洲和牛，每一片都分布了均勻美麗的油花，下鍋吸飽湯頭精華之後趁熱放進嘴裡，立即感受到滿滿的幸福感。



▲火鍋店的菜盤份量充足，高麗菜來自梨山，特別鮮脆可口。(圖/記者康子仁攝)