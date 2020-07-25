為地方創生盡心力　義築團隊前往新城社區美化

新城位於太魯閣山腳與太平洋之間，同時被壯闊山海懷抱其中的小鎮，而在練習曲書店與新城國小校園的一角，各自靜靜矗立著瓊崖海棠與老樟樹，練習曲負責人胡文偉更為「地方創生」做出最好的示範。

在胡文偉的號召下，在這個夏天，AHA臺灣義築協會服務計畫首次進駐了花蓮，以新城鄉為首個據點，帶著交通大學不同科系的同學與大安高工建築科學生組成的30人團隊，一起為花蓮縣新城鎮上的公共空間與國小校園注入新元素來努力。

▲義築團隊所使用的材料都是團隊自籌，對社區再造工程相當盡心。（圖／練習曲提供）

近半個月的時間，交大與大安師生感受到新城村濃厚人情味，經常受到民眾與附近店家的鼓勵，活潑有勁的新城國小棒球隊教練與小隊員們也主動協助環樹平台組裝與上漆工作。新城國小表示將推動親樹的生態課程、戶外族語文化與藝術等課程來搭配即這座充滿空間動線變化與多元功能的環樹平台。

義築團隊表示，藉著義築計畫終於有機會來到以往較少接觸的新城地區，同學們不僅能將課堂上所學到的知識應用出來，也在構築過程中大量吸收並實作過去與自己系所領域不同的專業知識，服務過程中，夥伴們也能同時欣賞太魯閣與太平洋的自然景緻，還因為這堂旅程，看到了最璀璨的星空，等待星空浮現、或在清晨時分眺望大海，是每天的義築服務最美的犒賞。

▲新城國小棒球隊也加入協助的工作，為自家的社區付出。（圖／練習曲提供）

目前練習曲書店旁的木立方構築已經全數完工，提供了來往與新城天主堂、練習曲書店還有小鎮街道的遊客們一個更有意思的休憩與拍照景點；而新城國小內的樹環平台構築工程仍在進行中，已經逐步完成環樹步道、觀樹平台，希望能用充滿實力與創意兼具的義築服務為新城的師生們搭起與這棵大樹更親近的橋樑，也讓他們能用不一樣的位置與角度重新感受校園。