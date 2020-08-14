讓都市退燒　盧秀燕提三帖退燒藥

地球暖化，氣溫不斷飆升，台中市今(14)日舉辦「減碳降溫」論壇，現場透過網路直播，由氣象專家彭啟明博士、水利專家李鴻源教授、植樹專家蔡智豪理事長與民眾共同探討植樹降溫、韌性城市政策，鼓勵社會共同重視此議題，尋求都市退燒解方。

台中市長盧秀燕表示，台中市政府運用「引風、增綠、留藍」三帖退燒藥，透過增加都市風廊及水域來引風、提升都市綠色覆蓋面積，積極改善空品，緩解都市熱輻射。市府加強管制中火及大型污染源，透過雙十公車吃到飽、美樂地計畫、水環境改善，以及捷運等大眾運輸工具，全力協助都市降溫。

盧秀燕說，整治空污、改善環境是台中市最重要的施政課題，新市政團隊上任後一方面加強取締不法、改善空污，另一方面集思廣益找對策、改善城市環境，因此從去年開始每年舉辦減碳降溫論壇，透過對談向學者專家取經；感謝氣象專家彭啟明博士、水利專家李鴻源教授、植樹專家蔡智豪理事長等專家學者長期協助市府進行城市降溫、節能減碳工作，也呼籲市民朋友共同關注這項議題，一起努力讓城市更美好。

盧秀燕指出，為讓都市降溫，市府推出許多因應對策，包括推動綠色運輸、綠能及垂直綠化，例如發展捷運及雙十公車吃到飽，讓住在偏遠地區的民眾更願意搭乘大眾運輸，達到節能目標；此外，減少燃煤發電，除管制中火及大型污染源，並推動公有屋頂、用電大戶設置光電，達到光電倍增目標，也公告「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，以容積獎勵建商興建綠建築。

盧秀燕說明「引風」、「增綠」、「留藍」三帖降溫特效藥，其中，「引風」就是讓路給風走，透過台中市八條水系引風將城市熱氣帶走，並納入都市發展及建築管理政策，例如「台中市都市更新建築容積獎勵辦法」創六都之先，引入「城市風廊」概念，以「基地通風率」作為評估指標，鼓勵業者為城市降溫。

此外，市府力推「美樂地計畫」，提升全市每人平均綠地為9.56平方公尺，人均綠地比躍升全國第2，達到「增綠」目標；至於「留藍」成果，盧市長以推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」為例，指出東海大學早期開發尚未形成有水環境概念，數十年來東大溪承受附近營業及民生廢污水，市府爭取中央計畫補助3億元，與東海大學合作，在確保防洪安全下，建設礫間淨化設施，改善東大溪水質。

針對市府對中火撤照，李鴻源認為，他相信市府也不希望中火從此不發電，而是希望藉這個聲音讓台電、市府共同思考如何營造雙贏契機。全世界其他國家的發電廠效能增加，但PM2.5卻可以降下來，代表這是可以做到，「絕對有雙贏空間」，透過台電、市府、專家學者共同合作，假以時日也可能建立綠色產業。