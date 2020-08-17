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全國孝行獎表揚首度移師金門舉辦　30位楷模故事令人動容

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-17 21:10:00

▲今年30位孝行楷模從13歲到73歲都有，守護家人的故事令人感動。(圖/記者蔡若喬攝)
▲今年30位孝行楷模從13歲到73歲都有，守護家人的故事令人感動。(圖/記者蔡若喬攝)
全國孝行獎表揚典禮今年首度移師金門舉辦，內政部部長徐國勇今(17)日跨海主持，表揚30位孝行楷模，期盼藉由將他們的孝行事蹟與美德傳遍臺灣，進而共創淳厚、善良的社會。

由內政部及金門縣政府共同舉辦的109年全國孝行獎表揚典禮，今在金門縣金湖飯店登場，典禮由內政部長徐國勇親自主持，金門縣長楊鎮浯及五鄉鎮鄉鎮長皆到場觀禮。

▲全國孝行獎表揚典禮自民國72年開辦以來，今年首度移師金門舉辦。(圖/記者蔡若喬攝)
▲全國孝行獎表揚典禮自民國72年開辦以來，今年首度移師金門舉辦。(圖/記者蔡若喬攝)
▲全國孝行獎表揚典禮由內政部長徐國勇親自主持。(圖/記者蔡若喬攝)
▲全國孝行獎表揚典禮由內政部長徐國勇親自主持。(圖/記者蔡若喬攝)
徐國勇在致詞時表示，百善孝為先，孝行楷模陪伴家人的孝心孝行，發揮人性的真善美，點亮社會。期勉國人在生活中行孝，陪伴就是最好的禮物，以孝順讓社會更溫馨美好。

內政部指出，今年30位孝行楷模從13歲到73歲都有，每位楷模守護家人的用心、親情互動都令人感動。像是臺北市陳秋虹女士照顧母親8年，透過調整飲食，讓母親脫離鼻胃管恢復正常進食，所發想的照護技巧獲得專業認同，受邀到醫院分享心得，嘉惠其他病友家屬。

來自臺南市的吳炳煌，獨立照顧母親與失明兄長30餘年，一肩扛起家庭經濟重擔，他認為，過去父母與大哥為家庭奉獻一生，為報答父母與兄長的養育之恩，現在他要成為家人永遠的靠山。

另外，這次30位楷模中有9位學生獲獎,像是新北市柯權祐同學力抗先天眼疾，心疼母親須定期洗腎，又須擺攤賺錢維持生計，放學後主動協助母親販賣蔬果，練就叫賣的本領，並積極參加視障協會服務，展現生命的善與美;宜蘭王博右同學與祖父、哥哥共同照顧因車禍臥床的祖母。

全國孝行獎表揚典禮自民國72年開辦以來，今年首度移師金門舉辦，金門縣政府特別安排戰鼓及公措婆等融合在地特色的民俗藝陣在典禮中演出，典禮結束後規劃遊覽獅山砲陣地、山后民俗文化村等戰地景點，讓楷模及隨行親友徜徉在金門獨具的歷史文化之中。

關鍵字

內政部長徐國勇 移師金門 全國孝行獎表揚典禮

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