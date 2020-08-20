影／頭燈太亮了　半夜偷採龍眼警方「循光」抓賊

行竊配戴頭燈露餡！正值龍眼盛產期，彰化縣社頭鄉山腳路上果園已經結實纍纍，趙姓男子深夜潛入龍眼果園，剪下約30台斤龍眼放上車，被田中警分局朝興派出所巡邏警網撞見，逮個正著，趙男才坦承偷竊，警今（20）日依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲正值龍眼盛產期，彰化縣社頭鄉山腳路上果園已經結實纍纍。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.20）

警方調查，趙姓男子18日凌晨在龍眼園行竊，因帶著燈光照亮果樹，被巡邏警網發現半夜果園怎有燈光，於是守株待兔，趙男走出果園，把龍眼放在小貨車上，員警上前表明身分，趙男辯稱是果園主人，卻無法說出為何刻意選在半夜採收。

田中警分局員警巡邏經過，發現一果園內出現不明光影，由於正值農曆鬼月，警方不敢大意，打開警車閃燈，進入果園查看，發現一名戴著頭燈的中年男子從果園竄出。

警方指出，巡佐陳瓊遙及警員林佑珊於近日晚間10點多執行巡邏勤務時，發現山湖村山腳路段一處龍眼果園有可疑光影，由於正值深夜，不像農民作息習慣，因此進入果園盤查，結果趙姓男子（50歲）戴著頭燈跑出，表示是園主委託來採收，但經警方訪查，陳姓園主表示並無託人採收，清查還遭竊約30台斤。

彰化縣社頭鄉山腳路段，是當地農民種植龍眼的產地，龍眼採收後經烘焙可製成龍眼乾，近年因養身補品盛行，讓對腎臟很好的龍眼乾價格銷量上漲，許多農民擔心果園龍眼遭竊，田中警分局便加派警力幫忙巡邏，編排巡守山區果園，保障農民的財產。

▲巡邏警網發現半夜果園怎有燈光，於是守株待兔，竊嫌辯稱是果園主人，卻無法說出為何刻意選在半夜採收。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.20）

員林果菜市場副理張建豐表示，龍眼鮮果交易價近日每台斤平均落在20到25元，其實不算高，但經過加工再製成龍眼乾、龍眼殼等，每台斤依品項可以賣到300至600元不等，認為民眾可能是想拿回去加工，才挺而走險，但偷竊行為確實已侵害到農民權益。