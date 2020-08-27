影／麵線店720份愛心餐券　溫飽家扶兒

新冠肺炎疫情衝擊國內各產業，連帶影響社福團體的捐款減少，溪湖鎮就有一家愛心麵線店，慷慨捐贈720份的待用餐券，招待家扶中心的孩子們享用，今（27）日中午有22名家扶兒少先嘗「鮮」，都吃得碗盤朝天，意猶未盡。

▲溪湖鎮「點麵線」透過溪湖鎮大竹里辦公室結合在地資源，募集捐出720張愛心待用餐券。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.27）

溪湖鎮「點麵線」老闆劉致瑋、葉思瑜夫妻原本從事土木工程，育有未滿2歲幼兒，一家三口的小家庭已讓他們感受經濟壓力，改行開麵線店之後，發想照顧弱勢家庭，透過溪湖鎮大竹里辦公室結合在地資源，原本要贈送100張愛心待用餐券給彰化家扶中心，消息傳出迴響熱烈，允將國際業者、大武宮五年千歲愛心會、點麵線餐館和大竹里辦公室都加碼，合計捐出720張愛心待用餐券。

劉致瑋說，一開始決定贊助200份餐點，後來許多友人聽聞，也加入贊助行列，陸陸續續響應加入愛心待用餐券的行列，一下子就累積到720份；贊助3百份的人力仲介林紘瑞也說，他用行動來支持店家，讓更多家扶的孩子感受到社會的溫暖。

▲溪湖鎮「點麵線」招待家扶中心的孩子們享用，中午有22名家扶兒少先嘗「鮮」，都吃得碗盤朝天，意猶未盡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.27）

受扶助兒童「小米」住在溪湖圖書館附近，走路過來吃愛心待用餐，呼嚕呼嚕不到10分鐘吃完；她說，感謝贊助愛心待用餐券的叔叔、伯伯、阿姨，讓她和妹妹以後有愛心晚餐可吃。

彰化家扶主任王震光表示，疫情不單單影響捐款，許多家扶家庭也因為疫情生活更加困頓，溪湖點麵線的劉老闆的義行，就像是及時雨為家扶家庭帶來溫暖，也希望大家能掏出口袋零錢，幫助更多的家扶家庭，脫離貧窮危機，能穩定安心就學。