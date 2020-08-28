館長直播誤導民眾　養殖業者要求公開道歉

台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富表示，「陳之漢，請你公開向全台灣的養蝦農道歉，勿讓你口誤造成的傷害繼續蔓延」。
陳勤富指出，我國養蝦業歷經數次波折，目前養殖管理已引進智慧科技及友善環境作業，品質更是大幅提升，比起進口產品絕對不遜色，希望藉此提供消費者正確的資訊，安心享用本地養殖蝦類產品。
我國食藥署曾於2016年針對全台販售蝦仁、蝦子的市場抽查231件產品，有12件不符食安規定，原因包括二氧化硫含量超標、不合格動物用藥等。被抽檢出不符規定的產品係涵蓋本產及進口冷凍各種蝦類商品，當時，少部分盤商或加工業者為避免蝦頭黑變而添加過量二氧化硫相關藥劑，已讓養殖漁民蒙受不白之冤，如今舊事重提再度受到傷害，陳勤富特別呼籲，「任何商業行為都不應引用過時資訊打擊本土產業」。
食安不僅是消費者，更是養蝦漁民極其重視的問題，何況養蝦投藥成本相當高，也沒有效果，陳勤富強調，因此，養殖漁民幾乎都不會投藥，目前養殖業者已不再以高密度養殖拚生產量第一做為唯一的目標，現在多能善用水色的管理、菌藻共存之生態養殖、益生菌的利用及魚病的預防檢測，並結合智慧科技養殖等友善環境的養殖手法，除了降低蝦病爆發的問題，更使生產的蝦類品質不斷提昇。
陳勤富希望國人對養殖漁民的辛勞與努力，能多加鼓勵和肯定，並多食用安全無虞味美鮮甜的國產蝦類。
為確保國產水產品衛生安全，漁業署每年均辦理未上市水產品抽驗，而衛生機關也加強對市售端抽驗管理，希望藉由漁民的自主管理、產品的產銷履歷及政府監測體系，使國內銷售的水產品，不論來源是國產或國外進口，從產地到消費地的過程都能透明化、可追蹤，以充分保障消費者的水產食品安全。
台南市農業局漁業科科長吳國霖指出，台南市蝦類養殖主要與虱目魚、台灣鯛等混養，近年來經大力推廣產銷履歷驗證，以及友善環境的生態養殖方式，從改善養殖環境來生產優質國產蝦，讓消費者可以放心買、安心吃。
農業局特別呼籲，商業經營不應以打擊本土產業為手段，尤其是有話語影響力的人，對說話更需謹慎，勿道聽塗說更不要以偏概全，讓外界毫無根據的謠言，抹殺養殖漁民及產業達人們的辛勞與努力。