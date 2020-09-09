影／「肺」心思　義消總隊、秀傳醫療捐贈防毒面罩裝備

彰化縣義勇消防總隊及秀傳醫療體系為強化彰化縣消防及義消人員救災安全，今(9)日聯合捐贈1,200組防毒面罩裝備予彰化縣消防局，彰化縣長王惠美感謝彰化縣義勇消防總隊及秀傳醫療體系重視消防救災工作，並回贈感謝狀合影留念。

▲為提升消防及義消人員救災安全，捐贈可替換過濾的防毒面罩，避免第一線人員於火場吸入有毒有害氣體、煙霧等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.09）

王惠美說，「政府的資源有限，民間的力量無窮」，特別感謝彰化縣義勇消防總隊、秀傳醫院總裁黃明和等人，聯合捐贈1200組防毒面罩裝備，救災設備器具是非常重要的，特別是第一線救災人員的安全裝備。

秀傳總裁黃明和表示，醫療與消防是一家人，「工欲善其事，必先利其器」，這次捐贈消防局防毒面罩裝備，希望用最好的儀器，讓大家好好進火場，安全地救人出來，他看了消防員殉職事件簿，認為消防員在第一線作戰，不應該讓他們沒有保護，期望消防員好好照顧身體、保護自己。

義消副總隊長卓建志說，這次聯合捐贈防毒面罩裝備之原因，係因為第一線消防人員身穿消防衣帽鞋全身裝備加上後揹著的氧氣瓶全身負重近13公斤，進入火場滅火救人身體負擔很大，為了減輕消防人員身體上的壓力，提升消防及義消人員救災安全，捐贈可替換過濾的防毒面罩，避免第一線人員於火場吸入有毒有害氣體、煙霧等，而影響到肺部及呼吸道健康，特別拋磚引玉與秀傳醫院總裁黃明和聯合捐贈。

彰化縣消防局長蕭嘉政表示，109年彰化縣政府總計編列5,000萬元採購各式消防車輛及救災裝備，以全面提升火災搶救效能及保障消防及義消人員救災安全，滾動式全面汰換最新救災裝備器材。

▲避免第一線人員於火場吸入有毒有害氣體、煙霧等，而影響到肺部及呼吸道健康，特別捐贈可替換過濾的防毒面罩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.09）

蕭嘉政說，另為提升義消專業救災技能，規劃辦理機能型義消專業訓練及火災搶救進階訓練，並加強義消團體福利、訓練與各項保障，同時也籲請全縣年滿20歲，身心健康國民，秉持熱心公益為守護家園來加入彰縣義消志工團體，一起打造彰化縣成為最安全的「美好彰化、希望城市」。