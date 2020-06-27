健保署自費醫材上限爭議　陳柏惟轟：官僚離人民太遠

日前衛福部拋出針對「部分自費醫材」訂定價格上限政策，甫公告及引發醫界及民間強力反彈，因而在總統蔡英文及閣揆蘇貞昌關心下最後暫緩實施，重新檢討調整。基進黨立委陳柏惟稍早發文提出5個改革方案，強調在保有自由競爭與創新動機下，還是有方式既可以保障民眾權益，又可以誘導醫材市場朝降價方向前進。陳柏惟表示，目前已有超過7000名醫師連署反對，而民間輿論亦有近9成反對。根據挪威實證資料顯示，訂定參考定價便能誘使學名藥與原廠藥價格降低，而強硬訂定價格天花板反而有負面效果，例如抑制創新，並可能傷害醫院經營能力。陳柏惟納悶，在不強行限制價格下，有多種方式可以保障民眾權益，為何健保署不將這些方案列出詳細說明，再由衛福部和醫界、民眾充分討論？並舉出以下5大方式：1. 價格與療效透明化：簡化比價網，加入實證資料，引入「醫病共同決策」機制，提供同類群參考定價供消費者比較之用，能誘導醫材充分競爭而降價。2. 以台灣市場誘導降價：因健保為台灣最大之醫療採購方，將過度昂貴而效益不彰之醫材從「部分給付」名單中剔除，或採負面表列方式針對「偏差值」刪減支付，便會使其失去競爭力而必須降價。3. 強化集體協商能力：對於有效但高價之醫材，可採如法國之團體採購模式（GPO），或由健保專案協商方式來爭取以合理價格引進。4. 價值/實證取向給付（Value/Evidence-based Coverage）：擴大健康科技評估（HTA）機制，以成本效果分析方式，對於實證有效，甚至可降低後續照護支出之醫材，優先增加給付，鼓勵使用，而對於療效顯著不彰之醫材減少給付，不分原廠外廠，以實證為依歸，可促進良性競爭。5. 建立生技醫材產業鍊：雖說尖端醫材大多仰賴進口，然而，近十多年來，台灣也開始形成生醫產業聚落，骨材、牙材都有相當競爭力。在現有基礎上，持續增取擴大研發投入，以及大學及研究機關資源，配合於在地醫學中心及實驗室設置完整品質認證與臨床試驗中心，並透過風險分攤制度鼓勵以合理價格引入新科技，一方面讓民眾繼續享有高品質、價格合理醫材，另一方面鼓勵創新，技術根留台灣，透過台灣完善之健保制度、臨床實證累積，「扶植醫材發展進而搶攻國際市場，才是民眾、醫界、產業界三贏之道！」陳柏惟認為，政策沒有絕對的好壞，但不做好溝通，沒有提出替代方案討論，甚至沒有和上級充分說明，就要用最直接的方式硬幹，「我想這樣的官僚體系，已經離人民太遠了！」新聞來源為Newtalk 新頭殼