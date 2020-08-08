論文抓鬼踢鐵板　吳佩蓉再嗆許淑華：整段引用不算抄襲？

吳佩蓉表透過臉書發表「關於許淑華回應其文章不可能抄襲黃中元碩論乙事」，她表示，網路上查詢到的黃中元文章，封面頁的日期「中華民國97年10月5日」，早於許淑華的碩論日期「中華民國98年5月」，經查，這是中原大學碩士生黃中元的文章，而非碩士論文，可能是他的學期報告，該文參考資料未列許淑華的碩論。
吳佩蓉說，「這是我個人的疏忽和錯誤，這點我要向黃中元先生、引用我粉專貼文的媒體以及國人致上歉意。」她也強調，黃中元確實在2011年才完成他的碩論，碩論沒有「引用」許淑華的內容，註腳上也看不出他引用了許的論文。
她提出3點質疑，首先，許淑華稱自己未曾看黃中元的文章，她「引用」的「某人報考暨大博士班『研究計畫』中內容」，竟有五大段落與黃中元的文章一模一樣，意味著，她和黃中元看到的極可能是同一份資料？按常理，用於申請博士班的研究計畫，內容具有私隱性。她還說，將五大段落一字不改地複製貼上，那不叫引用叫作抄襲。
第二點，許淑華說「台東池上米」部分則是節錄自「地方研習中心研習論壇」內容，當時該網站參與討論人數相當踴躍，且在第2段中載明引用出處。吳佩蓉指出，整段「節錄」，難道這不算是「抄襲」嗎？不查明出處而直接複製貼上，已經違反學術倫理。
吳佩蓉表示，許的碩論，類似將丘昌泰的專書「圖1-1從公共行政轉變為公共管理圖示」整段複製貼上的情形並不少，而此態樣在比對軟體中能否被顯現，亦不得而知。
她批評，許的碩論明顯涉嫌抄襲，從許第一時間的對外聲明即可驗證，她至今仍無悔意、妄砌詞狡辯。另其在南投市長任內，更涉及濫用權力，假公濟私，在市公所進行論文訪談，也未見悔意和歉意。吳佩蓉直言，抄襲就是抄襲，也籲請逢甲大學進行許淑華論文審定的工作。
許淑華該做的是吃誠實豆沙包，而非魚目混珠想打烏賊戰脫身 ...
由吳佩蓉發佈於 2020年8月6日 星期四
新聞來源為Newtalk 新頭殼