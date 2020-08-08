🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新頭殼

論文抓鬼踢鐵板　吳佩蓉再嗆許淑華：整段引用不算抄襲？

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-08 08:10:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
促轉會前副研究員吳佩蓉日前指國民黨立委許淑華的在職專班碩士論文涉嫌抄襲中央大學黃中元的論文，更酸她是「省力女抄人」。對此，許淑華反控吳惡意栽贓，「2009年發表的論文如何抄襲2011年發表的論文？」吳佩蓉隨即發文致歉，不過她道歉的對象不是許淑華，而是黃中元以及引用她貼文的媒體。吳佩蓉嗆，「許淑華該做的是吃誠實豆沙包，而非魚目混珠想打烏賊戰脫身」。

吳佩蓉表透過臉書發表「關於許淑華回應其文章不可能抄襲黃中元碩論乙事」，她表示，網路上查詢到的黃中元文章，封面頁的日期「中華民國97年10月5日」，早於許淑華的碩論日期「中華民國98年5月」，經查，這是中原大學碩士生黃中元的文章，而非碩士論文，可能是他的學期報告，該文參考資料未列許淑華的碩論。

吳佩蓉說，「這是我個人的疏忽和錯誤，這點我要向黃中元先生、引用我粉專貼文的媒體以及國人致上歉意。」她也強調，黃中元確實在2011年才完成他的碩論，碩論沒有「引用」許淑華的內容，註腳上也看不出他引用了許的論文。

她提出3點質疑，首先，許淑華稱自己未曾看黃中元的文章，她「引用」的「某人報考暨大博士班『研究計畫』中內容」，竟有五大段落與黃中元的文章一模一樣，意味著，她和黃中元看到的極可能是同一份資料？按常理，用於申請博士班的研究計畫，內容具有私隱性。她還說，將五大段落一字不改地複製貼上，那不叫引用叫作抄襲。

第二點，許淑華說「台東池上米」部分則是節錄自「地方研習中心研習論壇」內容，當時該網站參與討論人數相當踴躍，且在第2段中載明引用出處。吳佩蓉指出，整段「節錄」，難道這不算是「抄襲」嗎？不查明出處而直接複製貼上，已經違反學術倫理。

吳佩蓉表示，許的碩論，類似將丘昌泰的專書「圖1-1從公共行政轉變為公共管理圖示」整段複製貼上的情形並不少，而此態樣在比對軟體中能否被顯現，亦不得而知。

她批評，許的碩論明顯涉嫌抄襲，從許第一時間的對外聲明即可驗證，她至今仍無悔意、妄砌詞狡辯。另其在南投市長任內，更涉及濫用權力，假公濟私，在市公所進行論文訪談，也未見悔意和歉意。吳佩蓉直言，抄襲就是抄襲，也籲請逢甲大學進行許淑華論文審定的工作。

 

 

許淑華該做的是吃誠實豆沙包，而非魚目混珠想打烏賊戰脫身 　　...

 

吳佩蓉發佈於 2020年8月6日 星期四

 

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

許淑華 碩士論文 論文抄襲 國民黨 吳佩蓉

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽