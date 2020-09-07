國民黨撿槍海峽論壇　陳學聖：王金平可成兩岸的活棋

陳學聖認為，在國民黨的具體作為中，「喬王」王金平會是一位很好的搭橋腳色，王可能也快要登場了，也很高興看到王金平出席全代會。揮別去年選總統的不愉快，王金平未告別國民黨，還能輕鬆愉悅、神色自若的參加全代會。他表示：這是王金平的功力，就如他所說「既在孤峰頂上，又在紅塵浪裡」！
王金平在政壇形象極佳，處理太陽花學運等事，相較其他政治人物也較有誠意，被外界喻為手段柔和的「喬王」。
陳學聖更譜出與王金平私下的交情，表示他是促進兩岸關係和平的一顆活棋：「過去四年，我在立法院的座位，正好在王金平前面，所以多了一些私下相處的機會。當2016國民黨在野之後，我一直支持王金平出任海基會董事長，包括他動念選總統時，我依然公開、私下勸王及其核心幕僚，不要選總統，作海基會董事長可以作更大、更遠的事。」
陳學聖認為王金平比「半山」的連戰血統更純，因為他生在日據時代，純台灣人，出身南部，又作過最久的國會議長，過去28年以來，王金平除去年曾踏上大陸尋親之旅外，未去過大陸。「可能比民進黨許多政要更純！」
面對民進黨先前公開表示不會找王金平出任海基會董事長，陳學聖表示，既然民進黨不會用，就讓國民黨好好來用，證明一下國民黨是否推兩岸交流就會「賣台」吧？
新聞來源為Newtalk 新頭殼