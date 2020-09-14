范雲暗指當小三？李艷秋怒斥網路謠言「絕對告到底！」

總統府前發言人丁允恭爆出桃色醜聞，長期關注女性議題的民進黨立委范雲，被質疑對丁允恭事件「雙重標準」，引來外界抨擊。對此，范雲13日於臉書發文表示，遇到涉及私人情感關係的事件，必須釐清事件真相，不可第一時間喊打喊殺，不助長公審。她還提到，「甚至很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，她都沒有參加公審。」





以下為李艷秋臉書全文：