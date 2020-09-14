范雲暗指當小三？李艷秋怒斥網路謠言「絕對告到底！」

總統府前發言人丁允恭爆出桃色醜聞，長期關注女性議題的民進黨立委范雲，被質疑對丁允恭事件「雙重標準」，引來外界抨擊。對此，范雲13日於臉書發文表示，遇到涉及私人情感關係的事件，必須釐清事件真相，不可第一時間喊打喊殺，不助長公審。她還提到，「甚至很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，她都沒有參加公審。」
范雲這番話惹怒李艷秋，李艷秋今（14）日於臉書發文回應，「她明知那是一個早經證實的網路謠言，所以用暗喻栽贓的方式，這只能凸顯她人格的惡質及對學者頭銜的羞辱。」她直言日後若再有人引用不實謠言中傷，「絕對告到底，不再姑息！」
以下為李艷秋臉書全文：
范雲公開指稱，『很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，我沒有參加公審。』暗示影射小三傳言是真，因為她人格高尚所以放過我。
其實范大委員多慮了，不參加公審不是人格高尚，而是她明知那是一個早經證實的網路謠言，所以用暗喻栽贓的方式，這只能凸顯她人格的惡質及對學者頭銜的羞辱。
謝謝范委員給我這個機會，得以公佈當時對造謠者提出司法告訴之後，當事人的道歉聲明及懺悔親筆信，以及事後引用的媒體的更正道歉啟事；日後，只要再有人引用不實的謠言中傷我們，不管你是網路賤民或女權鬥士，絕對告到底，不再姑息。
新聞來源為Newtalk 新頭殼