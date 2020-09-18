克拉奇高調訪台卻不進總統府　游盈隆：其中有古怪

美國國務次卿克拉奇來台，今晚蔡英文總統將在官邸設宴款待，有媒體報導蔡總統是仿效十九世紀美國「廚房內閣」。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，把宴請外賓和廚房內閣這兩個不相干的事情混為一談，直呼「扯太遠」。他認爲，總統選擇在官邸宴請克拉奇本就沒有不妥，甚至是很好的安排。但他說，更好的做法是克拉奇白天去總統府拜會或是晉見蔡總統，晚上再由總統在官邸安排較輕鬆的晚宴，賓主盡歡，更拉近台美雙方的距離。克拉奇這次高調來訪，卻又低調不進總統府，其中有什麼古怪，引起大家關注。
游盈隆說，看這篇報導裡面引述所謂「黨政人士」的説法，也未免太可笑。尤其針對「蔡總統彷十九世紀美國「廚房內閣」的概念宴請美國國務院次卿克拉奇一行人..」等字句，他認為，如果是想突顯總統府主人的政治與歷史知識的廣度與深度，那肯定是適得其反。如果這只是幕僚突發奇想，那就更不宜扯到總統身上，以免貽笑大方。
他說，「廚房內閣」主要是指美國總統制下的常見但特殊的現象。總統經常會找一些摰友、親信、僚屬或較親近的政府高層官員輕鬆聚會，閒聊時談論國家大事的非正式場合。概念上，廚房內閣有別於正式任命的內閣，而且廚房內閣也不一定在廚房或靠近廚房聚會。「廚房內閣」和在總統官邸宴請美方高層，彼此一點關係也没有。硬扯「廚房内閣」的概念就變成刻意賣弄，相當怪異。
新聞來源為Newtalk 新頭殼