克拉奇高調訪台卻不進總統府　游盈隆：其中有古怪

美國國務次卿克拉奇來台，今晚蔡英文總統將在官邸設宴款待，有媒體報導蔡總統是仿效十九世紀美國「廚房內閣」。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，把宴請外賓和廚房內閣這兩個不相干的事情混為一談，直呼「扯太遠」。他認爲，總統選擇在官邸宴請克拉奇本就沒有不妥，甚至是很好的安排。但他說，更好的做法是克拉奇白天去總統府拜會或是晉見蔡總統，晚上再由總統在官邸安排較輕鬆的晚宴，賓主盡歡，更拉近台美雙方的距離。克拉奇這次高調來訪，卻又低調不進總統府，其中有什麼古怪，引起大家關注。



