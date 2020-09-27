民進黨黨慶《民主開唱》　小英僅聽歌、不講話

1986年9月28日一群黨外人士突破黨禁，在台北圓山飯店組黨。民進黨今（27）日下午則於台北市松山文創園區一號倉庫舉辦《民主開唱》音樂會，紀念當年創黨的艱辛過程。而黨主席蔡英文等人都沒有安排演講，成為相當特別的一次紀念方式。
這場活動包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁也都出席這場活動；同時，也安排當年參與組黨的資深黨員如尤清、藍美津、洪奇昌、張貴木、蔡寬裕等人坐在前幾排。
民進黨發言人顏若芳表示，今年蔡英文總統回任主席後，隨即號召辣台派線上入黨以及推出系列暑期營隊課程，持續邀請年輕世代，與民進黨一起關心、參與公共事務。民進黨也即將邁入創黨34週年的日子，民進黨也特別邀請新加入的辣台派朋友，以及陪著民進黨走過每一哩路的創黨及資深黨員，相聚一堂，一起重溫台灣民主長路上，這些難忘的音樂與回憶。
歌手大支演唱時還笑稱，現場還有總統、副總統，要DJ音效不要加入「槍聲」，這很敏感。
此外，音樂會也邀請了三位1998年後出生的年輕學子，他們過去都曾參與民進黨舉辦的「國務青旗艦營」或「青年入陣」計畫，這次將擔任引言人的角色，分別以台語、客語、國語，三種母語發聲，從青年世代的角度分享各自民主啟蒙的故事。
1999年出生的年輕人許馥嘉加以流利的台語擔任引言人說，小時候就跟阿公阿嬤一起去參加手牽手、守護台灣的活動，現在聽到陳明章的「伊是咱的寶貝」都會很感動。
這次演唱的歌曲，分成四章：
第一篇章：For Taiwan
演唱者：大支
台灣之光
台灣隊長
我可以
台灣SONG
第二篇章：For People
演唱者：陳明章
伊是咱的寶貝
望春風 下晡的一齣戲
幸福進行曲
早安台灣
第三篇章：For Land
演唱者：林生祥
好男好女反水庫
南風
菜乾
第四篇章：For Democracy
演唱者：滅火器
無名英雄
百年追求
雙城記
自信勇敢咱的名
島嶼天光
繼續向前行
新聞來源為Newtalk 新頭殼