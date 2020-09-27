民進黨黨慶《民主開唱》　小英僅聽歌、不講話

1986年9月28日一群黨外人士突破黨禁，在台北圓山飯店組黨。民進黨今（27）日下午則於台北市松山文創園區一號倉庫舉辦《民主開唱》音樂會，紀念當年創黨的艱辛過程。而黨主席蔡英文等人都沒有安排演講，成為相當特別的一次紀念方式。