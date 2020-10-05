餐桌上不該有的恐懼　黃暐瀚酸：小英自打臉

根據財團法人台灣民意基金會上月底才公佈最新民調，關於蔡英文總統的聲望，在20歲以上的台灣人中，有55%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，32%不贊同。贊同比不贊同的人多了 23 個百分點，和上個月相比，贊同蔡英文處理國家大事方式者驟降10.7個百分點，不贊同者遽升10.2個百分點。學者游盈隆就曾分析，蔡英文宣佈將開放美國含瘦肉精豬肉以及逾 30 個月美牛進口，導致聲望明顯下降，而今媒體人黃暐瀚稍早也在臉書暗酸，蔡英文曾說「餐桌上沒有不該有的恐懼」，如今違背承諾開放美豬根本就自打臉。
黃暐瀚在臉書寫下，「餐桌上，沒有不該有的恐懼」這句話，是蔡總統2015年底，參選總統前的最後一波廣告文宣中，承諾台灣民眾的。既然答應「餐桌上，沒有不該有的恐懼」，那麼，不管是「基改食品」或是「萊豬」，都該讓民眾有選擇，選擇上餐桌，或是不上餐桌。進口為了國際地位，為了台美友好，這我懂，也理解。但，可不可以清楚標示「萊劑」，讓民眾不會誤買誤吃？這對政府來說，有困難嗎？
黃暐瀚指出，如果沒有中共對台武嚇，戰機飛越海峽中線，甚至沒有國民黨在那邊監督反對。蔡總統進口萊豬，已經明顯違背當年的「餐桌上，沒有不該有的恐懼」承諾。但，因為台灣人更討厭共產黨，更不喜歡國民黨，所以進口萊豬，打臉不痛，唾面自乾。不用比對錯，也不用論是非，只要比誰，更讓人討厭！做得不好沒關係，只要有萬惡的共產黨放在那邊，怎麼做，都沒有關係。
新聞來源為Newtalk 新頭殼