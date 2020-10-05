餐桌上不該有的恐懼　黃暐瀚酸：小英自打臉

根據財團法人台灣民意基金會上月底才公佈最新民調，關於蔡英文總統的聲望，在20歲以上的台灣人中，有55%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，32%不贊同。贊同比不贊同的人多了 23 個百分點，和上個月相比，贊同蔡英文處理國家大事方式者驟降10.7個百分點，不贊同者遽升10.2個百分點。學者游盈隆就曾分析，蔡英文宣佈將開放美國含瘦肉精豬肉以及逾 30 個月美牛進口，導致聲望明顯下降，而今媒體人黃暐瀚稍早也在臉書暗酸，蔡英文曾說「餐桌上沒有不該有的恐懼」，如今違背承諾開放美豬根本就自打臉。