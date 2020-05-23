傳英國態度轉向 有意限縮華為參與5G建設

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國媒體報導，新型冠狀病毒疫情發生後，首相強生（Boris Johnson）正計劃降低中國電信設備製造商華為技術公司在英國參與第5代行動通訊技術（5G）網路的程度。「每日電訊報」（Daily Telegraph）今晚報導，強生已要求官員制定計畫，要在2023年之前，把中國參與英國基礎建設的程度降到零。「每日電訊報」引述一名消息人士的說法報導：「強生仍想要與中國維持關係，但與華為的交易會大幅度縮水。官員已獲指示，要制定一套計畫，盡快減少華為參與程度。」路透社指出，此一事態發展將標示英國政策轉彎，英國才剛於4月底證實將讓華為參與建設5G通訊網路。英國今年1月決定讓華為加入政府認為屬於5G通訊網路中的非敏感部分，並把參與程度限制在35%以下。美國則針對華為設備提出安全疑慮，並警告盟國，在網路內採用華為設備，要小心有價值的情報共享來源被阻斷。預料強生將減少對中國的依賴，以便在英國脫離歐洲聯盟後，促進與美國總統川普的貿易談判。強生辦公室對此消息不願評論。華為也未立即回覆記者詢問。今天稍早，「泰晤士報」（The Times）也報導，強生指示公務員擬出計畫，終止英國在重要醫療用品和其他戰略性物資進口方面對中國的依賴。北京當局因處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的手法飽受批評，並否認美國稱中國在疫情上不夠透明的指控。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090523