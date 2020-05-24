藥學系CP值大贏電機系？行家抖出「殘酷真相」：醒醒吧

▲一名網友認為，藥學系出路的工作 CP 值贏過電機系。（圖／翻攝 PTT ）

▲鄉民分析藥學系就業未來。（圖／翻攝 PTT ）

大學選系問題一直以來都是相當熱門的討論，由於其攸關每個人的職涯規劃，甚至還會影響到未來人生。不過，就有網友指出，自己感覺藥學系的出路 CP 值比起電機系來得好。問題一出後，也引來許多人點破真相。日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己有一名藥學系出身的友人分享心得，對方指出，藥師在醫院薪水高、工時合理、地位僅次於醫師，未來存夠錢甚至還能出來開藥房賣藥，「不用面對什麼急症病人，年收輕鬆破 200 」。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇直呼「藥學系的 CP 值是不是屌打電機系？怎麼好像很低調沒什麼人推」。問題一曝光後，就引來網友討論，其中就有鄉民專業分析，指出藥學系一出來就當藥師的話，工作前五年確實贏過 90% 的科系，一畢業就月薪就上看 5～8 萬，但他坦言「完全沒聽過什麼年薪輕鬆破 200 這種說法！能年薪破 100 已經是優秀了」。網友解釋，藥師起薪高但薪水不會漲，若與分數差不多的清交成工科來比較，十年後人家升主管，都已經領到滿手的獎金，年薪要 200 、 300 萬的人多的是。不過，他也認為藥學系仍有「穩」的優勢，直言「 CP 值是算前段班啦！藥學系就是一個穩字～很多藥學生對未來的心態就是不想要有什麼改變與嘗試，只想圖這份錢穩穩過！但想要往上躍遷一個資產階層就比較難啦！（除非要踏入藥廠業界）」。許多網友也回應，表示「藥師薪水漲幅不大。出社會直接頂了」、「藥師到百就是天花板了 除非自己開業而且很會賣成藥才有可能到 200 」、「上個台積電就有百萬了，藥師做多久才有百萬？」、「藥師開藥局可以做到 7~80 歲，工程師 40 歲就掰了」、「地板很高，天花板太低」、「領薪水的電機到後面會比較好，但是開業來說，當藥師比較有機會」、「當藥局老闆都未必有 200 ，醒醒吧」。（編輯：陳雅雲）